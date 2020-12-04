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Президент присвоїв звання Герой України загиблому у 2014 році бійцю "Айдару"

П'ятниця, 4 грудня 2020, 00:22

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України бійцю батальйону "Айдар" Ігорю Філіпчуку, який 14 серпня 2014 року загинув під час бою з окупаційними військами Російської Федерації на Донбасі.

Джерело: указ №536/2020 опублікований на сайті Офісу президента

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФІЛІПЧУКУ Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)."

Деталі: В "Книзі пам'яті полеглих за Україну" наводяться обставини загибелі захисника: "Загинув 14 серпня 2014 р. у боях біля с. Хрящувате, Луганської області. Підбивши ворожий танк Ігор врятував багатьох бійців-побратимів та захистив позиції. Він тричі виходив із укриття, щоб вистрілити з РПГ, на третій раз вже пошкоджений танк вистрілив у відповідь."

Ігор Філіпчук раніше також був нагороджений (посмертно) нагрудним знаком "За оборону Луганського аеропорту" та орденом "За мужність" III ступеня.

 
Ігор Філіпчук

Важливо знати: Станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб, зокрема, близько 3000 кадрових військових Росії.

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Теми: Росіявійнаокупація


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