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В ОРДЛО понад 35 тисяч російських військових – розвідка

Понеділок, 30 листопада 2020, 18:22
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ БЕЗ РОЗПІЗНАВАЛЬНИХ ЗНАКІВ

За даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ становить 35,5 тисяч осіб. У 1 та 2 армійських корпусах проходять службу близько 3 тисяч кадрових військових Росії.

Джерело: представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі "Донбас. Реалії", якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ складає 35,5 тисяч осіб. У 1 та 2 АК проходять службу близько 3 тисяч кадрових військових ЗС РФ.

Проте, за інформацією воєнної розвідки України, відмічається відтік військовослужбовців з частин 1 та 2 АК та зменшення мобілізаційного ресурсу. Це зумовлено тим, що внаслідок важких соціально-економічних умов велика частина населення так званих "республік" виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі квазіреспублік громадян віком від 18 до 50 років.

Коментуючи проведення російською окупаційною адміністрацією перевірки мобілізаційної готовності, Скібіцький зазначив, що більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків. Укомплектованість окупаційних військових об’єднань на сході України складає до 80%.

Пряма мова Скібіцького: "Проблема, яка пов’язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена під час перевірок 1 та 2 АК комісією генерального штабу ЗС Росії, і в авральному порядку зараз здійснюється усунення недоліків".

Нагадаємо: Звільнений з полону танкіст розповів "Українській правді" про російських військових на Донбасі.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаРосіяокупація


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