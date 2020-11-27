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Ще один різкий стрибок: кількість випадків COVID за добу перевищила 16 тисяч

П'ятниця, 27 листопада 2020, 07:16
Ще один різкий стрибок: кількість випадків COVID за добу перевищила 16 тисяч

За добу 26 листопада в Україні зафіксували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували також рекордну кількість хворих – 2 069 осіб, померли 192 пацієнти, одужали 8 843 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: Лише напередодні Україні перетнула психологічну позначку в 15 тисяч хворих на COVID-19 за добу, але за четвер цей показник зріс ще майже на 900 випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Летальних випадків найбільше було в Дніпропетровській області (29), у Києві (26), у Київській (15), Львівській (14), Полтавській та Одеській (по 12), Херсонській (11), Івано-Франківській (10) областях.

Серед тих, хто отримав позитивний результат тесту 26 листопада, було 666 дітей та 655 медпрацівників, 361 працівник МВС та 197 військовослужбовців ЗСУ.

Водночас, за останню добу лабораторії України провели ще 72 789: із них методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784.Методом ПЛР із березня проведено загалом уже 4 419 791 тестування. 

За весь час пандемії в Україні коронавірус SARS CoV 2 виявили у 693 407 осіб, із них 326 238 осіб одужали, а 11 909 хворих померли.

За офіційними даними, зараз коронавірус мають 355 260 жителів України. 

 
УП

Нагадаємо: Станом на 26 листопада Україна посідала 9 позицію серед держав світу за числом нових хворих на коронавірус.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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