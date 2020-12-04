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Зеленський записав ролик для кріворіжців: Не лінуйтесь, оберіть мера

П'ятниця, 4 грудня 2020, 09:37
Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський закликав жителів Кривого Рогу прийти на виборчі дільниці 6 грудня, щоб обрати гідного мера, який дійсно любить місто.

Джерело: відеозвернення Зеленського  

Пряма мова: "Звертаюся до тих, у чиєму серці назавжди є два слова – Кривий Ріг, адже в якому б статусі я не був, доля рідного міста хвилює мене завжди. 6 грудня ви обиратимете людину, якій на п’ять років довірите долю нашого міста. Не лінуйтеся, прийдіть на дільниці та поставтеся до цього вибору відповідально!".

Деталі: Зеленський закликав зробити рекордну явку для України. За словами президента, "нехай це буде символічна для міста цифра 95%".

Він додав, що агітувати ні за кого не буде, бо криворіжці розумні і самі все знають.

Для довідки: Зеленський народився у Кривому Розі.

Передісторія:

  • Другий тур місцевих виборів у Кривому Розі відбудеться 6 грудня.
  • Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул вирішив знятися з другого туру виборів мера міста.
  • Нині за право очолити важливий індустріальний центр будуть змагатися кандидат від "Слуг народу" Дмитро Шевчик (набрав в першому турі 25,94% голосів) і представник ОТЗЖ Костянтин Павлов (9,15%).

Українська правда
Теми: ЗеленськийКривий Рігвиборимісцева влада


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