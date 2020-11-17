Вилкул снялся с выборов мэра Кривого Рога
Вторник, 17 ноября 2020, 14:53
Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов мэра города.
Источник: видеообращение Вилкула
Прямая речь: "Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я к сожалению, не становился моложе... Здоровье, к сожалению, начало подводить. Осознавая огромную ответственность перед жителями Кривого Рога, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов".
Детали: Он заявил, что во втором туре выборов поддерживает кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в первом туре стал третьим.
Второе место занял кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.
Вилкул набрал наибольшее количество голосов избирателей в первом туре 25 октября.
Известно, что 71-летнего Вилкула госпитализировали 13 ноября.
Напомним:
- Вилкул занимает пост мэра Кривого Рога уже 10 лет. Он отец пророссийского политика Александра Вилкула, который трижды был народным депутатом (5 и 6-го созыва по списку "Партии регионов", 8-го созыва по списку "Оппозиционного блока").
- Младший-Вилкул в 2010 году возглавил Днепропетровскую облгосадминистрацию, в том же году его отца Юрия выбрали мэром Кривого Рога.
Украинская правда