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Вилкул снялся с выборов мэра Кривого Рога

Вторник, 17 ноября 2020, 14:53

Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов мэра города.

Источник: видеообращение Вилкула

Прямая речь: "Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я к сожалению, не становился моложе... Здоровье, к сожалению, начало подводить. Осознавая огромную ответственность перед жителями Кривого Рога, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов".

Детали: Он заявил, что во втором туре выборов поддерживает кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в первом туре стал третьим.

Второе место занял кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Вилкул набрал наибольшее количество голосов избирателей в первом туре 25 октября.

Известно, что 71-летнего Вилкула госпитализировали 13 ноября.

Напомним:

  • Вилкул занимает пост мэра Кривого Рога уже 10 лет. Он отец пророссийского политика Александра Вилкула, который трижды был народным депутатом (5 и 6-го созыва по списку "Партии регионов", 8-го созыва по списку "Оппозиционного блока").
  • Младший-Вилкул в 2010 году возглавил Днепропетровскую облгосадминистрацию, в том же году его отца Юрия выбрали мэром Кривого Рога.

Украинская правда
Темы: ВилкулКривой Рогвиборы


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