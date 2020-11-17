Вибори мера Кривого Рогу проведуть 6 грудня

Другий тур місцевих виборів у Кривому Розі перенесли на 6 грудня після того, як чинний мер Юрій Вілкул відмовився від участі.

Джерело: Zn.ua

Деталі: Таке рішення ухвалила міська територіальна виборча комісія голосами 12 членів.

ТВК також отримала заяву чинного міського голови Юрія Вілкула про зняття своєї кандидатури з виборів.

За право очолити важливий індустріальний центр будуть змагатися кандидат від "Слуг народу" Дмитро Шевчик (набрав в першому турі 25,94% голосів) і представник ОТЗЖ Костянтин Павлов (9,15%).

Що було раніше: Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул вирішив знятися з другого туру виборів мера міста.