Росіяни не змогли надати доказів стрілянини на кордоні з Україною

Державна прикордонна служба не знайшла підтвердження заяві ФСБ РФ щодо порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано, як і немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення від російських прикордонників.

Підтвердити сказане російські прикордонники не могли і під час прикордонно-представницької зустріч безпосередньо на лінії кордону. Російська сторона наполягала на раніше наданій інформації".

Деталі: За інформацією, що надійшла від росіян до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом з 3 на 4 грудня на напрямку російського населеного пункту Пороз. До цього будь-якої інформації від суміжної сторони не надходило.

Водночас у подальшому російська сторона жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України навести не змогла, слідів перетину кордону на місцевості також не зафіксовано. Будь-якої інформації РФ не надала і про особу, яка з їх слів загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати.

Що передувало: ФСБ РФ заявила, начебто троє невідомих порушили кордон з України. За їхніми словами, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.

Державна прикордонна служба України не фіксувала порушень, тому запросила зустріч із представниками РФ та провела перевірку місцевості, про яку говорили росіяни.