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Росіяни не змогли надати доказів стрілянини на кордоні з Україною

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:14

Державна прикордонна служба не знайшла підтвердження заяві ФСБ РФ щодо порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано, як і немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення від російських прикордонників.

Підтвердити сказане російські прикордонники не могли і під час прикордонно-представницької зустріч безпосередньо на лінії кордону. Російська сторона наполягала на раніше наданій інформації".

Деталі: За інформацією, що надійшла від росіян до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом з 3 на 4 грудня на напрямку російського населеного пункту Пороз. До цього будь-якої інформації від суміжної сторони не надходило.

Водночас у подальшому російська сторона жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України навести не змогла, слідів перетину кордону на місцевості також не зафіксовано. Будь-якої інформації РФ не надала і про особу, яка з їх слів загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати.

Що передувало: ФСБ РФ заявила, начебто троє невідомих порушили кордон з України. За їхніми словами,  при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.

Державна прикордонна служба України не фіксувала порушень, тому запросила зустріч із представниками РФ та провела перевірку місцевості, про яку говорили росіяни.

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службаРосія


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