Іспанський блогер виграв суд у фейкової УП

Блогер Анатолій Шарій, який зараз проживає в Іспанії, похвалився, що виграв позов у якогось ТОВ "Українська правда", яке не має жодного відношення до однойменного інтернет-видання.

Джерело: пост Шарія у Facebook, інформація Української правди

Пряма мова: "Коротко. Виграли позов до "Української Правди". Наступного разу подумають, що писати. Або не подумають, але це будуть їхні проблеми", - радіє іспанський блогер.

Деталі: Він публікує копію рішення Печерського суду Києва від 4 грудня. В ньому вказаний код ЄДРПОУ товариства, що програло суд. Це - ТОВ "Інформаційне агенство "Українська правда". Але справа в тому, що справжньому виданню "Українська правда" цей код не належить, і адреса товариства також вказана не та.

Згідно з оприлюдненою Шарієм копією, суд задовольняє його позов про захист честі, гідності та ділової репутації, визнає недостовірною та зобов'язує вказане ним ТОВ спростувати інформацію про Шарія у статті, яка була опублікована на сайті справжньої УП.

Йдеться про статтю "Зробимо його разом. Як противники Зеленського готуються до реваншу". В ній Шарію не сподобалось, що його назвали "блогером, якому раніше бонзи ПР замовляли сюжети у війні одне з одним".

Також цікаво, що відповідне рішення ухвалив суддя Вовк з Печерського суду, який колись наказав зняти підозру з одіозного судді Вовка з ОАСК.

Медіаюристка ГО "Платформа прав людини" Людмила Опришко у коментарі "Детектор Медіа" пояснила, що видання "Українська правда" не має виконувати це рішення суду.

"У нас є конкретний боржник, якого визначив суд. Сам сайт не може бути відповідачем, будь-які дії виконує підприємство, яке адмініструє сайт. Якщо вони (позивач і суд) неправильно встановили відповідача, то виконати це рішення буде просто неможливо", - сказала вона.

Згідно з позицією Верховного суду, суддя, у даному випадку Сергій Вовк, зобов'язаний встановити, чи належним є відповідач, тобто чи має саме він відповідати у справі. Якщо відповідач неналежний, суддя має відмовити у позові до нього.