Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іспанський блогер виграв суд у фейкової УП

П'ятниця, 4 грудня 2020, 15:03
Іспанський блогер виграв суд у фейкової УП

Блогер Анатолій Шарій, який зараз проживає в Іспанії, похвалився, що виграв позов у якогось ТОВ "Українська правда", яке не має жодного відношення до однойменного інтернет-видання.

Джерело: пост Шарія у Facebook, інформація Української правди

Пряма мова: "Коротко. Виграли позов до "Української Правди". Наступного разу подумають, що писати. Або не подумають, але це будуть їхні проблеми", - радіє іспанський блогер.

Деталі: Він публікує копію рішення Печерського суду Києва від 4 грудня. В ньому вказаний код ЄДРПОУ товариства, що програло суд. Це - ТОВ "Інформаційне агенство "Українська правда". Але справа в тому, що справжньому виданню "Українська правда" цей код не належить, і адреса товариства також вказана не та.

Згідно з оприлюдненою Шарієм копією, суд задовольняє його позов про захист честі, гідності та ділової репутації, визнає недостовірною та зобов'язує вказане ним ТОВ спростувати інформацію про Шарія у статті, яка була опублікована на сайті справжньої УП.

Йдеться про статтю "Зробимо його разом. Як противники Зеленського готуються до реваншу". В ній Шарію не сподобалось, що його назвали "блогером, якому раніше бонзи ПР замовляли сюжети у війні одне з одним".

Також цікаво, що відповідне рішення ухвалив суддя Вовк з Печерського суду, який колись наказав зняти підозру з одіозного судді Вовка з ОАСК.

Медіаюристка ГО "Платформа прав людини" Людмила Опришко у коментарі "Детектор Медіа" пояснила, що видання "Українська правда" не має виконувати це рішення суду.

"У нас є конкретний боржник, якого визначив суд. Сам сайт не може бути відповідачем, будь-які дії виконує підприємство, яке адмініструє сайт. Якщо вони (позивач і суд) неправильно встановили відповідача, то виконати це рішення буде просто неможливо", - сказала вона.

Згідно з позицією Верховного суду, суддя, у даному випадку Сергій Вовк, зобов'язаний встановити, чи належним є відповідач, тобто чи має саме він відповідати у справі. Якщо відповідач неналежний, суддя має відмовити у позові до нього.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ШарійЗМІсудкурйоз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Шарій
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
СБУ викрила в Дніпрі підпільних "шаріївців": готували провокації
В Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Козацького: на неї скаржився Шарій
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: