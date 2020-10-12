Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з ОАСК

Печерський райсуд зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про повідомлення про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку через "неналежне її вручення".

Джерело: "Слово і діло", джерела в правоохоронних органах в коментарі "Українській правді"

Деталі: Адвокат Павла Вовка Андрій Заєць подав до Печерського суду скаргу на бездіяльність заступника генерального прокурора Андрія Любовича щодо неналежного вручення підозри голові Окружного адмінсуду Києва, в якій просив зобов'язати його вилучити з ЄРДР про вручення підозри Вовку.

Вивчивши скаргу, слідчий суддя Печерського суду Сергій Вовк її задовольнив і зобов'язав ОГП виключити інформацію про вручення підозри голови ОАСК Павла Вовка. Він встановив, що керівнику суду неналежно вручили підозру, коли той перебував у відпустці. Також детективи нібито не за правильною адресою направили підозру Вовку.

Таким чином, як вважає суддя, НАБУ не вжило всіх заходів для вручення підозри керівнику ОАСК, передбачених КПК. Також суддя відкинув твердження прокурора ОГП, що вказана скарга розглядається з порушенням правил підсудності.

Джерело в правоохоронних органах підтвердило цю інформацію "Українській правді".

Як свідчить розклад Київського апеляційного суду, того ж дня, коли Печерський суд виніс рішення на користь Павла Вовка, його адвокат сам же подав скаргу. За 8 днів це зробив і прокурор.

Після того, як своє рішення винесе апеляційний суд, ухвала Печерського суду має або набрати чинності, або бути скасована.

Що було раніше: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваних у діяльності злочинної організації на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком.

Згодом Вовк та інші підозрювані судді отримали повістки від НАБУ на допит.

Передісторія:

НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".

Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

4 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яким фактично зобов’язавГенпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.

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