Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС

У міністерстві внутрішніх справ відреагували на рішення суду про поновлення екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.

Джерело: речник МВС Артем Шевченко у Twitter

Пряма мова Шевченка: "МВС і Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екскомандира роти "Беркут" Віктора Шаповалова. Він не буде служити у лавах поліції – таким там не місце".

Нагадаємо: Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах Шаповалова.

Передісторія: