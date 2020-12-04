Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС

П'ятниця, 4 грудня 2020, 21:24
Екскомандир Беркуту, якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС
на фото речник МВС Артем Шевченко

У міністерстві внутрішніх справ відреагували на рішення суду про поновлення екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.

Джерело: речник МВС Артем Шевченко у Twitter

Пряма мова Шевченка: "МВС і Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екскомандира роти "Беркут" Віктора Шаповалова. Він не буде служити у лавах поліції – таким там не місце".

Нагадаємо: Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах Шаповалова.

Передісторія:  

  • Ексберкутівець Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулка в Києві. 
  • За даними слідства, екскомандир 2-ї роти харківського "Беркуту" віддав злочинний наказ, що призвів до смерті 3 активістів, а також до травмування 107 людей. 
  • У 2016 році Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.
  • У листопаді 2019-го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, відтоді він перебуває на волі. Це рішення суд ухвалив за "законом Савченко", згідно з яким один день у СІЗО зараховується за 2 дні ув’язнення. За ним термін тримання під вартою Шаповалова становить 9 років із 10 максимально передбачених пред’явленим йому обвинуваченням.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МВСполіціяБеркутЄвромайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
МВС
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї − МВС
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: