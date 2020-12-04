Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС
П'ятниця, 4 грудня 2020, 22:24
У міністерстві внутрішніх справ відреагували на рішення суду про поновлення екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.
Джерело: речник МВС Артем Шевченко у Twitter
Пряма мова Шевченка: "МВС і Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екскомандира роти "Беркут" Віктора Шаповалова. Він не буде служити у лавах поліції – таким там не місце".
Нагадаємо: Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах Шаповалова.
Передісторія:
- Ексберкутівець Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулка в Києві.
- За даними слідства, екскомандир 2-ї роти харківського "Беркуту" віддав злочинний наказ, що призвів до смерті 3 активістів, а також до травмування 107 людей.
- У 2016 році Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.
- У листопаді 2019-го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, відтоді він перебуває на волі. Це рішення суд ухвалив за "законом Савченко", згідно з яким один день у СІЗО зараховується за 2 дні ув’язнення. За ним термін тримання під вартою Шаповалова становить 9 років із 10 максимально передбачених пред’явленим йому обвинуваченням.
Українська правда