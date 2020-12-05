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Татаров відреагував на акцію під ОП і знову заявив про "зовнішнє управління"

Субота, 5 грудня 2020, 09:16
Татаров відреагував на акцію під ОП і знову заявив про зовнішнє управління

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров коментуючи акцію під ОП, під час якої вимагали його відставки, заявив, що поки перебуває у владі, має намір і далі просувати політику зменшення впливу на Україну сил, які намагаються нав'язати країні "зовнішнє управління".

Джерело: Татаров, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Поки я працюю у владі, я буду продовжувати на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати у нашій країні зовнішнє управління. Моя позиція незмінна - тільки українські інтереси і формування виключно національної та незалежної правоохоронної політики, без чиїхось підказок і зовнішніх вказівок".

Деталі: У п'ятницю, 4 грудня, під Офісом президента  пройшла акція "Національного корпусу", її учасники вимагали звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової, глави Офіса президента Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова.

Татаров з огляду на це сказав, що не боїться "ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог".

У свою чергу радник керівника ОП Михайло Подоляк запевнив, що Татаров у своїх висловлюваннях про спроби зовнішнього управління Україною говорив не про відносини з Міжнародним валютним фондом або Світовим банком: "Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі не економічні відносини по лінії МВФ або Світового банку, а тільки рольові ігри наших навколополітичних "бізнесменів", які і оплачують подібні компроматні кампанії, часто користуючись власною монополією на ЗМІ і залишаючись в тіні".

Подоляк вважає, що в останні дні заступник голови ОП Татарів знаходиться під серйозним і системним психологічним тиском.

Пряма мова Подоляка: "Подібний тиск, в тому числі, і прямі агресивні пікети і мітинги під стінами Офісу президента, спровокували дещо заплутані і двозначні заяви з боку Олега Юрійовича (Татарова - УП)".

Передісторія: 2 грудня Національне антикорупційне бюро заявило, що Офіс генерального прокурора свідомо зриває справу щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

В НАБУ зазначили, що ввечері 1 грудня "генпрокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії".

Повідомлялося, що через це детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни повідомити Татарову про підозру.

Нагадаємо: Співрозмовник у правоохоронних органах 2 грудня розповів УП, що НАБУ та САП підготували підозру Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТатаровОфіс президента
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