Під час січневого локдауну, ймовірно, працюватимуть курорти та церкви – Ляшко
Під час карантину, який Кабмін потенційно може запровадити з початку січня, можливо працюватимуть гірськолижні курорти, готелі та церкви.
Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами
Деталі: За словами Ляшка, гірськолижним курортам можуть дозволити працювати, щоб люди виїхали з мегаполісів.
Готелям дозволять забезпечувати людей сніданками.
Церкви працюватимуть з обмеженням одна людина на 5 квадратних метрів.
Громадський транспорт не закриватимуть. Як і під час весняного карантину, працюватимуть продуктові магазини. Закрити планують школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади. При цьому закладам харчування дозволять працювати на доставку і видачу замовлень.
Це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд має ухвалити на засіданні 9 грудня.
За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин у січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч на день.