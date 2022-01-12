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Прем'єр Британії зізнався у парламенті, що був на вечірці під час локдауну

Середа, 12 січня 2022, 13:38
Прем'єр Британії зізнався у парламенті, що був на вечірці під час локдауну
Борис Джонсон, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зізнався, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час першого карантину і вибачився за це у парламенті.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи у Палаті громад під сильним тиском з боку депутатів, у тому числі консерваторів, прем’єр сказав, що він "дізнався достатньо, щоб знати, що є речі, які ми просто робили неправильно".

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"Я хочу вибачитися", – сказав Джонсон, додавши, що "повинен взяти на себе відповідальність" за події, які відбулися.

Прем’єр зізнався, що "зайшов у сад одразу після 18:00 20 травня 2020 року, щоб подякувати персоналу", а потім повернувся до свого офісу "через 25 хвилин". "Я вважав, що це робочий захід", – сказав він.

"Оглядаючи назад, я повинен був відправити всіх назад усередину. Я повинен був знайти інший спосіб подякувати їм", - додав він.

Раніше в офісі прем’єра відмовлялися сказати, чи був Джонсон присутній на заході, де були  приблизно 40 осіб в той час, коли такі зібрання були заборонені.

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Нагадаємо, у грудні Guardian  опублікувала зроблену під час локдауну у травні 2020 року фотографію прем'єр-міністра Бориса Джонсона та більше десятка людей, які п'ють вино в саду його резиденції.

Читайте також - Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру.

Теми: Велика БританіяВелика Британіялокдаункоронавірусскандал
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