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Локдауну через "Омікрон" в Україні не буде – Ляшко

П'ятниця, 11 лютого 2022, 09:25
Віктор Ляшко, фото Дмитра Ларіна. УП

Захворюваність на Covid-19, зокрема і штам "Омікрон", зростає, проте число госпіталізованих не збільшується, тож у МОЗ не планують найсуворішого карантину – "локдауну". 

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Полтавській обласній державній адміністрації 10 лютого

Пряма мова: "Я давно говорив: локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає введення "червоного рівня" епідемічної небезпеки, який вводить додаткові обмеження саме для невакцинованих людей.

При наявності вакцини й вільного доступу до вакцин, наявності вибору вакцини говорити про локдаун недоречно. Потрібно приходити, вакцинуватися – і взагалі забувати про карантинні обмеження, що вже демонструють ряд європейських країн.  

Доганяем вакцинацію до належного рівня – хоча б 70-80% – і забуваємо про карантинні обмеження". 

Деталі: Ляшко наголосив, що зростає кількість випадків, але не госпіталізацій. 

Він також висловив думку, що Україна вже проходить пік цієї хвилі епідемії.  

Нагадаємо: В останні два дні в Україні підтверджено більше ніж 41 тисяча заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків виявляють в Києві та Одеській області.

За показниками 9 лютого Україна була за захворюваністю на Covid на 15 місці у світі і на 9 в Європі, а за смертністю – на 9 місці у світі і на 5 в Європі.

Олена Рощенко, УП
Теми: локдаункарантинЛяшко ВікторОмікрон
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