Локдауну через "Омікрон" в Україні не буде – Ляшко
Захворюваність на Covid-19, зокрема і штам "Омікрон", зростає, проте число госпіталізованих не збільшується, тож у МОЗ не планують найсуворішого карантину – "локдауну".
Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Полтавській обласній державній адміністрації 10 лютого
Пряма мова: "Я давно говорив: локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає введення "червоного рівня" епідемічної небезпеки, який вводить додаткові обмеження саме для невакцинованих людей.
При наявності вакцини й вільного доступу до вакцин, наявності вибору вакцини говорити про локдаун недоречно. Потрібно приходити, вакцинуватися – і взагалі забувати про карантинні обмеження, що вже демонструють ряд європейських країн.
Доганяем вакцинацію до належного рівня – хоча б 70-80% – і забуваємо про карантинні обмеження".
Деталі: Ляшко наголосив, що зростає кількість випадків, але не госпіталізацій.
Він також висловив думку, що Україна вже проходить пік цієї хвилі епідемії.
Нагадаємо: В останні два дні в Україні підтверджено більше ніж 41 тисяча заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків виявляють в Києві та Одеській області.
За показниками 9 лютого Україна була за захворюваністю на Covid на 15 місці у світі і на 9 в Європі, а за смертністю – на 9 місці у світі і на 5 в Європі.