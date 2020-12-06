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Загострення на Донбасі: війська Росії застосовують протитанкові ракетні комплекси

Неділя, 6 грудня 2020, 06:31
Загострення на Донбасі: війська Росії застосовують протитанкові ракетні комплекси

Минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснювали обстріли позицій української армії з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також протитанкових ракетних комплексів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 5 грудня, було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Так, в бік українських позицій неподалік населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А поблизу Водяного – застосував протитанкові ракетні комплекси. 

Не було спокійно і в передмісті Авдіївки та поблизу Південного. Тут російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.

Важливо знати: Станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб, зокрема, близько 3000 кадрових військових Росії.

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