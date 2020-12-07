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Вперше після літа COVID збавив темп: за тиждень – на 7,6 тисячі випадків менше

Понеділок, 7 грудня 2020, 07:59
Вперше після літа COVID збавив темп: за тиждень – на 7,6 тисячі випадків менше

Динаміка поширення коронавірусної хвороби COVID-19 за тиждень в Україні покращилася: за минулий тиждень зафіксували загалом на 7 614 випадків менше, ніж позаминулого тижня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 7 лютого  

Пряма мова: "За минулий тиждень у нас захворіли всього  89 322 людини. Починаючи з кінця серпня вперше ми отримали зменшення кількості захворівших у порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 936 захворівших, то зараз, за тиждень із 30 листопада по 6 грудня, у нас 89 322 захворівших. Тобто майже на 7,5 тисяч менше.

Зараз так звані "експерти" почнуть говорити, що в нас щось відбувається із тестуванням. Кількість тестувань у нас 279 тисяч – майже така ж кількість, як була на позаминулому тижні".

Деталі: Водночас, минулого тижня було госпіталізовано 10 100 осіб, тоді як позаминулого тижня було 11 606 осіб. Тобто на 1,5 тисячі менше поклали людей у лікарні з підтвердженим діагнозом чи з підозрою на COVID-19. Така позитивна динаміка також зафіксована вперше з серпня. 

Степанов пояснив, що така позитивна динаміка – наслідок дотримання обмежень і карантину вихідного дня, хоча максимального ефекту, зниження на 20% захворюваності, він не дав.

Голова МОЗ додав, що відсоток летальності складає 1,7%, тобто в Україні за тиждень вдалося вберегти від смерті більше ніж 100 людей.

За словами Степанова, смертність на 1 млн населення в нашій країні у 2 рази менше, ніж у Польщі і у 3 рази менша, ніж у Франції та Великій Британії.

Нагадаємо: Україна є 4-ю в Європі та 10-ю у світі за кількістю нових випадків COVID-19 станом на 6 грудня (тобто рейтинг грунуєсь на даних за 5 грудня).

6 грудня в світі діагностували 534 тисяч нових заражень COVID-19 і 7 537 летальних випадків внаслідок коронавіусу. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019МОЗлокдаункарантин
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