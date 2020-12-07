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Росія засудила колишнього українського футболіста до 12 років колонії

Понеділок, 7 грудня 2020, 11:16
terrafootball.club

Російський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму колишнього українського футболіста Василя Василенка у справі про нібито шпигунство на користь України.

Джерело: прес-служба Московського міського суду в коментарі "Новой газете"

Деталі: Справу розглядала колегія з трьох суддів у закритому режимі.

Матеріалам справи присвоєно гриф секретно.

Що було раніше: 53-річного Василенка затримали у жовтні 2019 року. Спочатку російське слідство пред’явило йому злочин за ч.1 ст.226 КК РФ (незаконне переміщення через держкордон РФ).

У липні 2020 року стало відомо, що ФСБ РФ пред'явило заарештованому в Москві Василенку звинувачення в шпигунстві на користь України за ст. 276 КК РФ.

За даними з відкритих джерел, з 1992 року по 2001 рік Василенко грав на позиції захисника в таких українських футбольних командах, як "Дружба" (Бердянськ),"Торпедо" (Мелітополь) і "Таврія" (Новотроїцьке).

Теми: РосіяшпигунствофутболУкраїнасуд


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