Колишнього СБУшника призначили главою Закарпатської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА Олексія Петрова, якого звільнив з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

Джерело: указ президента № 151, Закарпатська обласна держадміністрація

Дослівно: "Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації".

Деталі: Наразі з візитом до Закарпаття поїхав прем'єр Денис Шмигаль та перший заступник керівника офісу президента Сергій Трофімов, де уже представили Петрова.

Під час представлення Петров визначив три напрямки роботи на посту глави Закарпатської ОДА:

Боротьба із поширенням коронавірусу.

Завершення реформи децентралізації в області.

Активна співпраця з правоохоронцями області у боротьбі із бандитизмом, нелегальним обігом зброї, наркоторгівлею, хабарництвом, зловживанням із бюджетними коштами, контрабандою та зловживаннями у лісовій галузі.

Трофімов сказав, що перед Петровим стоїть 3 головні завдання: ефективний менеджмент у бюджетній частині, успішне завершення реформи децентрацізації і залучення інвестицій у розвиток регіону.

За словами Трофімова, Петров ефективний під час кризового періоду і питать щодо його доброчесності не виникало.

Петров має дві вищі освіти – юридичну та економічну, кандидат юридичних наук, отримав звання "Заслужений юрист України". 28 років пропрацював у Службі безпеки. Має військове звання генерал-майор. Учасник бойових дій у зоні АТО.

Що передувало: 17 квітня Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

Призначений на ту посаду Петров був у серпні 2019 року.

Тоді ж журналісти Bihus.info з’ясували, що перед першим туром президентських виборів він приватизував службову квартиру площею понад 170 кв м у центрі Києва.

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