Лукашенку та НОК Білорусі заборонили відвідувати Олімпійські ігри
Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що нинішнє керівництво Національного олімпійського комітету Білорусі, який очолює самопроголошений президент Олександр Лукашенко, не захищає спортсменів від політичної дискримінації.
Джерело: президент МОК Томас Бах, Nexta, пресслужба Лукашенка
Пряма мова Баха: "МОК прийшов до висновку, що нинішнє керівництво Національного олімпійського комітету Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації. Тому МОК прийняв наступні тимчасові заходи.
По-перше, виключити членів виконавчого комітету Національного олімпійського комітету Білорусі з усіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри, це стосується Олександра Лукашенка і Віктора Лукашенка як першого віцепрезидента, відповідального за повсякденне управління Національним олімпійським комітетом Білорусі.
Деталі: Також у МОК повідомили, що припиняються всі фінансові виплати в НОК, за винятком виплат, пов'язаних з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор і їх участю в них, а також не будуть підтримуватися ніякі обговорення з НОК Білорусі.
У Лукашенка вже відреагували і вважають, що хтось "попросив" Баха ухвалити це рішення.