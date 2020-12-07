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Лукашенку та НОК Білорусі заборонили відвідувати Олімпійські ігри

Понеділок, 7 грудня 2020, 20:18
фото: tut.by

Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що нинішнє керівництво Національного олімпійського комітету Білорусі, який очолює самопроголошений президент Олександр Лукашенко, не захищає спортсменів від політичної дискримінації.

Джерело: президент МОК Томас Бах, Nexta, пресслужба Лукашенка

Пряма мова Баха: "МОК прийшов до висновку, що нинішнє керівництво Національного олімпійського комітету Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації. Тому МОК прийняв наступні тимчасові заходи.

По-перше, виключити членів виконавчого комітету Національного олімпійського комітету Білорусі з усіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри, це стосується Олександра Лукашенка і Віктора Лукашенка як першого віцепрезидента, відповідального за повсякденне управління Національним олімпійським комітетом Білорусі.

Деталі: Також у МОК повідомили, що припиняються всі фінансові виплати в НОК, за винятком виплат, пов'язаних з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор і їх участю в них, а також не будуть підтримуватися ніякі обговорення з НОК Білорусі.

У Лукашенка вже відреагували і вважають, що хтось "попросив" Баха ухвалити це рішення.

Теми: БілорусьОб'єднані сили на Донбасі


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