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"Слуга народу" програв на виборах мера у Кривому Розі – ТВК

Понеділок, 7 грудня 2020, 20:40
Слуга народу програв на виборах мера у Кривому Розі – ТВК

За результатами виборів міського голови Кривого Рогу перемогу здобув висуванець партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов, його підтримали понад 97,5 тисяч виборців.

Джерело: голова Криворізької міської ТВК Валентин Орлов, якого цитує "Укрінформ", "Опора"

Пряма мова Орлова: "Увечері 7 грудня Криворізька міська територіальна виборча комісія прийняла протоколи від ТВК усіх 7 районів міста.

За результатами виборів міського голови Кривого Рогу перемогу здобув висуванець партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов, за якого проголосувало понад 97,5 тисяч виборців (56,97%). За конкурента Павлова, висуванця партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика проголосувало близько 70 тисяч виборців (40,49%).

Деталі: 4339 бюлетенів визнані зіпсованими, а усього в голосуванні взяла участь більш ніж 171 тисяча виборців.

Довідка: Кривий Ріг – батьківщина президента Володимира Зеленського. Між першим і другому туром він приїжджав у місто з робочим візитом, там відбулася спільна зустріч за участі Зеленського й Шевчика.

 

Нагадаємо: У першому турі Шевчик набрав 25,94% підтримки, а Павлов 9,15%.

Станом на 20 годину явка під час повторного голосування на виборах мера Кривого Рогу складала за даними міської ТВК 35,14%.

Читайте також: Ахметов, Зеленський, Вілкул і Кривий Ріг. Що відбувалося на виборах на малій батьківщині президента

Українська правда

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Теми: Слуга народуКривий Рігвибори
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