Ахметов, Зеленський, Вілкул і Кривий Ріг. Що відбувалося на виборах на малій батьківщині президента

Вибори мера Кривого Рогу були надважливими для президента України

Настільки, що за кілька днів до другого туру мерських виборів Зеленський записав мотивувальне відеозвернення, де закликав містян прийти на виборчі дільниці та "обрати мера, на якого заслуговує Кривий Ріг".

Зеленський чітко не сказав, за кого рекомендує голосувати, та очевидно, що президент мав на увазі кандидата від своєї партії Дмитра Шевчика.

У першому турі Шевчик зайняв другу позицію після чинного мера Юрія Вілкула. Його відрив від кандидата "слуги" доволі відчутний: 46,27% проти 25,20%.

Однак 17 листопада у кандидата від "Слуги народу" з’явився шанс на перемогу – абсолютно неочікувано Вілкул знявся з виборів.

"Здоров'я, на жаль, почало підводити. Усвідомлюючи величезну відповідальність перед жителями Кривого Рогу, я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів", – говорив у відеозверненні Вілкул в стилі Єльцина "Я устал, я ухожу".

У тому ж зверненні мер Кривого Рогу закликав свїх виборів у другому турі підтримати Костянтина Павлова.

Тому 6 грудня у другому турі виборів змагалися Павлов і Шевчик.

УП неодноразово доводилося чути від київських бізнесменів, команди президента та депутатів про домовленість між Офісом президента, олігархом Рінатом Ахметовим, Вілкулом-батьком та Вілкулом-сином про другий тур виборів.

Для Ахметова, незмінного очільника українського списку Forbes, Кривий Ріг – один із форпостів його бізнесової імперії. А отже, політична доля міста для олігарха не менш важлива, ніж для Банкової. А його вплив там, можливо, навіть сильніший.

Тож із Києва це справді нагадувало зговір на користь "Слуги народу". Однак, у Кривому Розі все виглядає трошки інакше.

Перед днем виборів "Українська правда" побувала на малій батьківщині президента, та дізналася про місцеві політичні розклади в місті.

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Місто президента

Кривий Ріг – суворе індустріальне місто. Тут знаходяться три гірничо-збагачувальні комбінати, що входять до групи "Метінвесту", співвласниками якої є олігархи Рінат Ахметов та Вадим Новинський. Вони також володіють у місті заводом з виробництва оцинковки, а на двох з іншим олігархом Ігорем Коломойським Ахметов має ще залізорудний комбінат.

Славнозвісний 95-ий квартал фото: УП

Останні десять років місто перебуває під політичним контролем сім’ї Вілкулів – мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та його сина, колишнього регіонала Олександра.

Вілкулу-старшому пішов восьмий десяток. Вперше він обрався міським головою у 2010 році від тодішньої політсили влади – "Партії регіонів". Через п’ять років переобрався від її післяреволюційної наступниці – "Опозиційного блоку".

У 2015 Вілкул-старший ледве виграв вибори. З чинним мером конкурував кандидат від "Самопомочі" Юрій Милобог, який звинуватив Вілкула у фальсифікації виборів.

Тоді конкуренти мера боролись за результати в суді, і, зрештою, в місті призначили перевибори. Однак пізніше "Самопоміч", яка змагалась з Вілкулом, звинуватила свого кандидата Юрія Милобога у спробах домовитись з "Опоблоком" і виключила його зі своїх лав. Так кандидатом у мери став нардеп Семен Семенченко, який без шансів програв Вілкулу.

"Ви собі не уявляєте вплив сім’ї Вілкулів у місті. Під ними тут місцеві телеканали, правоохоронці, вони контролюють всі фракції міської ради – і ОПЗЖ, і "ЄС", і "Батьківщину", – розповідає УП один із незалежних журналістів Кривого Рогу, який попросив залишитися в цьому тексті анонімом.

За три тижні до виборів Вілкул-старший знявся з виборів і попросив містян підтримати іншого, менш популярного кандидата Костянтина Павлова Фото: УП

Та попри скандали, Юрій Вілкул досьогодні залишається популярним політиком у своєму місті.

Він вибрав звичний образ для пострадянського електорату – досвідчений господарник зі зрозумілою для Кривбасу ідеологією – такий собі російськомовний патріот рідного міста.

УП опитала з десяток криворіжців, у чому полягає популярність Вілкула, і їхня відповідь була приблизно однаковою: "тому що ми розуміємо, чого від нього можна чекати".

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Могутності Вілкулів у місті додавав також міцний зв’язок з найбагатшим українцем і власником найбільших підприємств у Кривому Розі – Рінатом Ахметовим.

Син міського голови, Олександр Вілкул, раніше був топ-менеджером компаній Ахметова – працював у керівництві Південного, Північного та Центрального криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів.

Одразу кілька джерел в Кривому Розі розповіли УП, що декілька років тому між Ахметовим і Вілкулом-молодшим виникла гучна сварка через нібито крадіжки на "Метінвесті".

Олександр Вілкул разом з Рінатом Ахметовим Фото: bin.ua

Підтвердити цю інформацію в оточенні олігарха чи Вілкула нам не вдалося.

"Який у нього конфлікт може бути з нашою групою, коли він плоть від плоті Метінвесту? Вілкул розумний хлопець. Він ніколи не плює в колодязь, з якого колись пив чисту воду", – переконує УП високопоставлений співрозмовник в оточенні Ахметова.

Як і деякі інші міські голови, на місцевих виборах 2020 року Вілкул-старший пішов у мери від власної партії "Блок Вілкула "Українська перспектива".

Агітаційні борди обох кандидатів на 95 кварталі Фото: УП

Головне гасло чинного мера звучало так: обирай свою перспективу. І цей слоган дав свій результат. У першому турі Вілкул набрав 46,27%, а його партія зайняла перше місце за кількістю депутатів у міській раді.

"Якби Юрій Григорович не пішов на вибори, то він би не отримав свою більшість у міськраді. Зараз він робить коаліцію з ОПЗЖ і без нього не проходить жодне рішення у залі", – пояснює УП один із депутатів попереднього скликання міськради.

Якби Вілкул пішов боротися у другий тур, то з великою ймовірністю став би мером утретє.

Костянтин Павлов отримав підтримку від Вілкула-старшого за три тижні до виборів Фото: ua24.life

Але за три тижні до виборів Вілкул-старший знявся з виборів і попросив містян підтримати іншого, менш популярного кандидата Костянтина Павлова, який на цих виборах висувався від ОПЗЖ.

При цьому Павлов не зовсім є членом ОПЗЖ. Від слова зовсім. Коли у 2018 році стався гучний розкол партії "Опозиційний блок" на два крила – на групу Льовочкіна-Фірташа та групу Ахметова, Павлов залишився з Вілкулом в "ахметівському" крилі.

"Павлов – це не ОПЗЖ. Це якийсь договорняк із Рабіновичем, який на виборах відповідав за Дніпропетровську область", – ділиться з УП джерело близьке до партії ОПЗЖ.

То чи була домовленість? Вілкул за Павлова

"Напередодні виборів натиск на мене особисто набув безпрецедентних розмірів і найбільш гидких форм. Почалося це ще в липні. Вищі чиновники країни в компанії олігархами вмовляли мене відмовитися від участі у виборах. Аргумент був один – нам важливо підняти зелений стяг над Кривим Рогом… Я відмовився і висунув свою кандидатуру", – заявляв Юрій Вілкул у спеціальному відеозверненні. Це недвозначний натяк на те, що центральна влада намагалася вмовити його знятися з виборів, щоб мером став кандидат від "Слуги народу".

У тому зверненні мер заявляв, що проти нього реанімують кримінальне провадження, розпочате ще 2015 року розслідування про нібито втручання Вілкула в роботу металургійного підприємства "АрселорМітал".

"Юрій Григорович реально хворий, у нього серйозні проблеми із серцем. До речі, стан його здоров’я приховували до виборів. Він взагалі не дуже хотів йти на вибори, його Сашка впрошував: "тату, треба". Вони сподівалися, що в першому турі він виграє. Але коли він побачив, що треба знову боротися. відмовився, не захотів далі йти", – розповідає один із колишніх місцевих депутатів.

Одразу кілька високопоставлених співрозмовників у столиці розповідали УП, що Вілкул знявся за домовленостями із ОПУ, і в цих переговорах брав участь Ахметов. Якщо все вийде, "Слуга народу" отримує свого мера у місті президента, взамін Вілкулу нібито гарантовано імунітет від кримінальних проваджень.

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У свою чергу син міського голови Кривого Рогу Олександр Вілкул категорично заперечує будь-які домовленості з Офісом президента та олігархом.

"Та яка це домовленість! Ви ж бачите, яка велика масштабна кампанія (у Павлова – УП), чи це не є підтвердженням того, що домовленостей немає? Ну а яка ще може бути ознака? Все інше – це слова", – переконує УП Вілкул.

На запитання, для чого його батько йшов на вибори, якщо у нього були проблеми зі здоров’ям, Вілкул молодший відповів:

"Тому що у батька проблеми з серцем трапилися через два тижні після реєстрації. У той момент, коли вже він зареєструвався, і коли неможлива була реєстрація інших кандидатів".

Павлов цілком і повністю є людиною Вілкулів. Свого часу Павлов працював у "Партії регіонів", навіть очолював криворізький осередок, останні десять років плідно працював із чинним мером, зокрема, був його радником.

Вілкул-молодший є офіційним керівником штабу Павлова, якого всередині команди називають "об’єднаним кандидатом".

Перед першим туром Павлов агітував навіть не так за себе, як за свого конкурента Юрія Вілкула – прямим текстом у соцмережах писав, що меру "заважають виграти в першому турі".

Тому зараз публічна підтримка Павлова з боку Вілкула нагадує політичну рокіровку для збереження впливу Вілкулів у місті.

Той факт, що цілком довірена людина Вілкулів пішла на вибори мера, коли сам Вілкул брав у них участь, наштовхує на думку, що чинний мер або готувався до зняття з виборів, або розраховував на якийсь інший плацдарм для підстраховки.

Фото: УП

За кілька днів до виборів, дивлячись на зовнішню рекламу Кривого Рогу, було важко повірити у те, що Вілкул "злився" під ОПУ.

У Павлова дуже яскрава, дорога і насичена кампанія.

За кілька днів до виборів у місті неможливо було оминути білборди Павлова – вони розвішені повсюди, із різними меседжами, які працюють на пенсіонерів та соціально незахищені прошарки населення: "Гарантії за мною, вибір за вами", "Не обіцяю, гарантую", "Гарантую підвищення виплат з 500 до 1500 гривень з міського бюджету", "Гарантую безкоштовний проїзд в комунальному транспорті для всіх".

Фото: Уп

У кожному мікрорайоні міста десятки агітаторів у білих накидках з написом "Костянтин Павлов" роздавали листівки із зображенням мера Вілкула та Павлова, де було написано: "Вілкул за Павлова".

Агітатори Павлова Фото: УП

Суттєву підтримку кандидату від ОПЗЖ надали і комунальні телеканали. До другого туру він регулярно з’являвся на каналі "Рудана", де розповідав про свою підтримку шахтарів та підприємців.

"Українська правда" намагалася зустрітися із Павловим, щоб детально поговорити про його виборчі перипетії, однак кандидат не зміг знайти часу для зустрічей.

"У мене немає часу з вами зустрічатися. Зараз останні дні перед виборами, у мене графік зустрічей з виборцями розписаний з 8 ранку до 20 вечора. На ці зустрічі ЗМІ я не запрошую", – категоричним тоном відмовив кандидат у мери Кривого Рогу.

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Дмитро Шевчик

Опонент Павлова Дмитро Шевчик став кандидатом у мери від "Слуги народу" буквально за два місяці до виборів.

До цього Шевчик був непублічним менеджером "Метінвесту", про якого нічого особливого не знали ні в Києві, ні у Кривому Розі. До висунення в мери кандидат від "Слуги народу" працював гендиректором Центрального гірничо-збагачувального комбінату, що входить до орбіти "Метінвесту".

Дмитро Шевчик став кандидатом у мери від "Слуги народу" буквально за два місяці до виборів Фото: Пресслужба Шевчика

Крім Шевчика, потенційно поборотись за місце мера могли нардеп Юрій Корявченков – відомий в народі як актор "95 кварталу" на прізвисько "Юзік" – та місцевий бізнесмен Павло Сухоцький, який підтримував Зе!Команду у Кривому Розі.

Якщо Корявченков не дуже рвався повертатися жити назад у Кривбас, то, зі слів місцевих депутатів, Сухоцький мав серйозний намір піти у міські голови від "слуг".

"Сухоцького в Кривому вважали реальним кандидатом у мери. Він був дуже активним членом ЗеКоманди у місті, допомагав президенту на виборах, допомагав фінансами", – розповідає джерело УП у міськраді Кривого Рогу.

У розмові з УП Сухоцький не став коментувати спонсорство "Слуги народу" та запевнив, що в мери від партії президента йти не збирався.

"Мені до останнього була відома кандидатура Корявченкова. Про те, що обрали Шевчика, я дізнався з мас-медіа", – зазначив підприємець.

Як розповідають джерела УП в Офісі президента, до команди Зеленського Шевчика привів колишній перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, який підтримує приязні стосунки з Вадимом Новинським. Обоє політиків є відданими прихожанами Української православної церкви московського патріархату.

Фото: bbc.com

Шевчик так само прихожанин УПЦ МП та є хорошим знайомим партнера Ахметова.

"Він не був до мене близьким, як ви кажете. Але він православна людина, і в мене з ним особисто нормальні стосунки", – в розмові з УП пояснив свій зв’язок із Шевчиком нардеп Новинський.

Цьогорічні місцеві вибори – не перший політичний досвід Шевчика. У 2015 році його обрали до Дніпропетровської обласної ради під брендом "Опоблоку". За даними УП, тоді в облраду його привів той самий Олександр Вілкул, який сьогодні керує штабом його конкурента.

Поговорити напряму із Шевчиком не вдалося – кандидат у мери хворів COVID-19.

Тому УП довелося спілкуватися із членами його команди, при чому на умовах анонімності.

У штабі Шевчика працює відразу декілька представників "Метінвесту". Керівником його передвибочого штабу є Олександр Вишняков, керівник напряму розвитку міст у "Метінвесті".

Також в роботі штабу кандидата від "Слуги народу" активно задіяний Дмитро Мурашко – директор департаменту по зв’язках з громадськістю холдингу "Метінвест".

Перед першим туром у Шевчика була масова бордова реклама по місту, виконана у класичному для "Слуги народу" зелено-жовтому тоні. На білборді було надруковане його обличчя та напис: "Головне – це люди".

Загалом його штаб виділив для себе дві групи виборців – це молодь, яка орієнтується на Зеленського, та чинні й колишні працівники підприємств Ахметова.

З останньою групою кандидат проводив багато зустрічей оффлайн. Молодь кандидат таргетовано агітує через соціальні мережі. Щойно журналісти УП приїхали до Кривого Рогу, Facebook відразу почав пропонувати нам рекламу Шевчика.

Перед другим туром кандидат від "Слуги народу" суттєво зменшив кількість зовнішньої реклами у місті.

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"У нас з’явилася проблема з тим, що було надто багато реклами у першому турі. Її було стільки, що люди навіть висловлювали свої зауваження – казали, що задуже. Зараз люди вже знають, що Шевчик вийшов у другий тур, тому свою увагу ми зосередили на соцмережах і на роботі з нашими прихильниками онлайн і у ЗМІ", – пояснює УП один із політтехнологів Шевчика.

Перед другим туром у Кривому Розі висіли лише поодинокі білборди без фотографії кандидата від "Слуги народу", але із гербом міста та написом "Розвиток. Добробут. Стабільність".

"Зараз ми змінили меседж на другий тур, тому що конкуренти б’ють на страхи людей. Мовляв, зміни – це загроза, і ось-ось хоче прийти команда Шевчика і все змінити, всіх звільнити і тому подібне", – додає один із технологів Шевчика.

Впродовж кампанії кандидат від "СН" досить мало комунікував напряму зі ЗМІ. Він обрав для себе тактику, схожу до Зеленського на президентських виборах 2019 року. За останні місяці кандидат від "Слуги народу" дав лише два великі інтерв’ю – ахметівському телеканалу "Україна 24" та ютуб-проєкту "Зе Интервьер" ведучого Анатолія Анатоліча, де гостям зазвичай не ставлять гострих запитань.

На додачу до цих відео-інтерв’ю у штабі кандидата планували мотивувальне відео за участі президента.

Коронавірус змінив плани, тому кандидату в мери довелося поговорити із Зеленським через Zoom у ході публічного обговорення перспектив розвитку та екологічної ситуації у Кривому Розі.

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Програш Шевчика став би особистим ударом для Зеленського. Якщо президент не може провести мера у своєму рідному місті, для виборців це підстава сумніватись в його політичній спроможності.

Так, у нього зберігається високий рівень довіри, але як показує практика нинішніх виборів, свій рейтинг він вже не зможе гарантовано передавати комусь іншому, так як це було на парламентських виборах 2019 року.

У Вілкулів дещо схожа ситуація. Поразка Павлова означала б для Вілкулів втрату контролю над містом.

Однак, незалежно від кількості відсотків у бюлетенях чи прізвища нового мера, ім'я переможця цих перегонів було відоме ще до їх початку.

Ані Вілкул зі своїм наступником, ані Шевчик із президентом за плечима не змогли обійти справжнього господаря Кривбасу – Ріната Ахметова.

На цих виборах олігарх зробив безпрограшну ставку. Поставив на обох.

Соня Лукашова, Роман Кравець, УП