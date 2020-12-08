У світовому антирейтингу COVID Україна займає вже 11 місце 

Станом на 7 грудня в країнах Європи діагностували 148 тисяч нових заражень COVID-19, зокрема, 8641 в Україні.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Швейцарія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 67 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 46 мільйонів хворих вилікувалися, 1 549 518 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 19 мільйонів людей.

Що передувало: За неділю 6 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 641 людині, госпіталізували 1 037 осіб, одужали 5 123 особи, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.

Вперше після літа динаміка поширення коронавірусної хвороби COVID-19 за тиждень в Україні покращилася: за минулий тиждень, 30-6 грудня, зафіксували загалом на 7 614 випадків менше, ніж позаминулого тижня (23-29 листопада).

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