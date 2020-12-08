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Позитивна тенденція: одужань від COVID знову більше, ніж нових хворих

Вівторок, 8 грудня 2020, 08:15

За добу 7 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 10 811 особам, одужали на дві тисячі більше – 12 860 осіб, однак кількість госпіталізованих і померлих залишається високою: 1 319 хворих поклали в лікарні, 195 пацієнтів не змогли врятувати.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Пряма мова Степанова: "Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників".

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Летальних випадків від ускладнень коронавірусу найбільше в понеділок зареєстрували у Києві (23), Київській (18), Одеській (17), Харківській (12), Львівській (10) областях. 

 

За останню добу здійснили 55 070 тестувань: методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352. Із березня методом ПЛР проведено вже 4 838 679 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 832 758 осіб, із них 436 564 особи одужали, але 13 928 померли.

Зараз коронавірус мають 382 266 жителів України.

Нагадаємо: Минулого тижня кількість одужань за добу переважала кількість нових випадків COVID-19 тричі.

За минулий тиждень коронавірусу в Україні зафіксували на 7 614 випадків менше, ніж позаминулого тижня (89 322 і 96 936 відповідно). У МОЗ заявили, що вперше після літа COVID збавив темп завдяки карантину вихідного дня.

Станом на 7 грудня Україна за кількістю нових випадків коронавірусного захворювання посунулася у світі з 10-го на 11-те місце, а в Європі з 4-го на 5-те.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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