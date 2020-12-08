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"Крим як Марс": Поклонська кидає Маску виклик

Вівторок, 8 грудня 2020, 08:15
Крим як Марс: Поклонська кидає Маску виклик

Колаборантка окупантів Криму, колишня "прокурор" і незаконно обрана "депутат" Держдуми РФ Наталія Поклонська пропонує американському мільярдеру й засновнику SpaceX Ілону Маску переїхати до Криму, щоб вирішити там питання з водою.

Джерело: Facebook-сторінка Поклонської

Пряма мова: "Ілон Маск повідомив, що хоче переїхати жити з Каліфорнії в Техас. Хочу запропонувати пану Маску кращий варіант – переїхати до нас у Крим. У нас велика кількість космічних об'єктів, а практично повна відсутність прісної води нагадує планету Марс, куди, я чула, Ілон планує відправити експедицію.

Запрошую особисто облаштуватися на сонячному узбережжі півострова й показати на ділі, чи реально Ви зможете вирішити земні (а не міжгалактичні) завдання, які нам поставила Україна, позбавивши людей прісної води.

Як тобі таке, Ілон Маск?".

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Передісторія:

  • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
  • Через брак води у Криму окупанти ввели жорсткі графіки подачі води в Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах, Алушті та прилеглих селищах, Ялті, Білогірську та Євпаторії. Водопостачання Сімферополя в основному переорієнтували на підземні джерела, у Ялті воду будуть подавати по годинах.
  • Окупаційна влада заявила, що у квітні 2021 року в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який наповнять за допомогою додаткових свердловин, хоча викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримМаскводаРосія
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