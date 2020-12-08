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Міноборони пропонує посаду журналісту, який критикує міністерство

Вівторок, 8 грудня 2020, 12:07
Міноборони пропонує посаду журналісту, який критикує міністерство

Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.

Джерело: Міноборони у Facebook

Дослівно: "Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага".

Деталі: У відомстві відзначають, що робота журналіста може бути пов’язана, наприклад, з напрямками озброєння чи логістики.

У Міноборони додали, що "для активного громадянина" як Бутусов завжди є "можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів".

Журналіста у міністерстві назвали "одним з найбезкомпромісніших експертів" щодо роботи МОУ, але додали, що "критична налаштованість не виключає співпраці".

Бутусов поки не відреагував на пропозицію. Проте заявив, що готує відповідь. Також він вкотре написав, що до зриву спецоперації щодо "вагнерівців" причетні високопосадовці і витік інформації трапився після наради у президента Володимира Зеленського. 

Журналіст раніше одним з перших повідомив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", яких у підсумку Білорусь видворила в Росію.

Також його викликали на допит у справі Іловайської трагедії.

Українська правда
Теми: МіноборониЗМІ
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