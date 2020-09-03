Журналіст Юрій Бутусов, який раніше одним з перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджує, що його викликали через це на допит.

Джерело: Бутусов в Facebook, джерело УП в Офісі генпрокурора

Деталі: Його викликали на 9 вересня в Генеральну прокуратуру як свідка за фактом ведення РФ агресивної війни проти України. Запросив його замначальника відділу департаменту з військових злочинів Андрій Ткаченко.

Пряма мова Бутусова: "Мене викликали на допит у справі про спецоперацію із затримання 28 "вагнеровцев" - у справі, якої офіційно не існує! Ну що ж, це величезний крок вперед - адже спочатку влади заявив, що ніякої операції щодо "вагнерівців" не було, коментувати нічого, але, нарешті, здоровий глузд взяв гору.

Я повідомлю всю відому мені інформацію по справі, свої підозри і доводи по тим, хто саме в кабінеті президента дав наказ про скасування захоплення терористів. Справа про зраду в Офісі президента вдалося зрушити з мертвої точки, тепер все, що я писав, буде процесуально закріплено в справі, і, якщо Генпрокуратура і СБУ не проведуть наслідок, значить, хтось із прокурорів буде змушений взяти на себе відповідальність за приховування витоку інформації".

Upd: Джерело УП в ОГП повідомило, що Бутусова викликали у справі Іловайської трагедії.

Згідно із судовим реєстром, кримінальне провадження №42014000000000457 відкрите 31 травня 2014 року. У ньому збираються докази приетності російської влади та армії до розв'язання і ведення агресивної війни проти України, а також пов'язаних з цим злочинів, що призвели до загибелі людей, тимчасової окупації території Криму, частини Донецької і Луганської областей та інших тяжких наслідків.

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