Журналіст Юрій Бутусов, який раніше одним з перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджує, що його викликали через це на допит.

Джерело: Бутусов в Facebook

Деталі: Його викликали на 9 вересня в Генеральну прокуратуру як свідка за фактом ведення РФ агресивної війни проти України. Запросив його замначальника відділу департаменту з військових злочинів Андрій Ткаченко.

Пряма мова Бутусова: "Мене викликали на допит у справі про спецоперацію із затримання 28" вагнеровцев "- у справі, якого офіційно не існує! Ну що ж, це величезний крок вперед - адже спочатку влади заявив, що ніякої операції щодо " вагнерівців" не було, коментувати нічого, але, нарешті, здоровий глузд взяв гору.

Я повідомлю всю відому мені інформацію по справі, свої підозри і доводи по тим, хто саме в кабінеті президента дав наказ про скасування захоплення терористів. Справа про зраду в Офісі президента вдалося зрушити з мертвої точки, тепер все, що я писав, буде процесуально закріплено в справі, і, якщо Генпрокуратура і СБУ не проведуть наслідок, значить, хтось із прокурорів буде змушений взяти на себе відповідальність за приховування витоку інформації".

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