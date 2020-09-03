Бутусов заявив, що його викликають на допит щодо "вагнерівців". В ОГП спростовують
Журналіст Юрій Бутусов, який раніше одним з перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджує, що його викликали через це на допит.
Джерело: Бутусов в Facebook, джерело УП в Офісі генпрокурора
Деталі: Його викликали на 9 вересня в Генеральну прокуратуру як свідка за фактом ведення РФ агресивної війни проти України. Запросив його замначальника відділу департаменту з військових злочинів Андрій Ткаченко.
Пряма мова Бутусова: "Мене викликали на допит у справі про спецоперацію із затримання 28 "вагнеровцев" - у справі, якої офіційно не існує! Ну що ж, це величезний крок вперед - адже спочатку влади заявив, що ніякої операції щодо "вагнерівців" не було, коментувати нічого, але, нарешті, здоровий глузд взяв гору.
Я повідомлю всю відому мені інформацію по справі, свої підозри і доводи по тим, хто саме в кабінеті президента дав наказ про скасування захоплення терористів. Справа про зраду в Офісі президента вдалося зрушити з мертвої точки, тепер все, що я писав, буде процесуально закріплено в справі, і, якщо Генпрокуратура і СБУ не проведуть наслідок, значить, хтось із прокурорів буде змушений взяти на себе відповідальність за приховування витоку інформації".
Upd: Джерело УП в ОГП повідомило, що Бутусова викликали у справі Іловайської трагедії.
Згідно із судовим реєстром, кримінальне провадження №42014000000000457 відкрите 31 травня 2014 року. У ньому збираються докази приетності російської влади та армії до розв'язання і ведення агресивної війни проти України, а також пов'язаних з цим злочинів, що призвели до загибелі людей, тимчасової окупації території Криму, частини Донецької і Луганської областей та інших тяжких наслідків.
Передісторія:
- 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.
- Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не булоспецоперацією СБУ.
- Бурба заявив, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у т.зв. "справі "вагнерівців "є спробою завдати шкоди спецслужбам України.