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Росіяни відмовилися від зустрічі з ДПСУ щодо ситуації з "убивством на кордоні"

Вівторок, 8 грудня 2020, 12:11
Росіяни відмовилися від зустрічі з ДПСУ щодо ситуації з убивством на кордоні
ДПСУ

Росія відмовляється від зустрічі з українськими прикордонниками та заявляє про одностороннє розслідування заявленого ФСБ РФ "інциденту зі стріляниною" на кордоні 4 грудня.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Чергову прикордонно-представницьку зустріч на більш високому рівні для встановлення обставин події, про яку прикордонна служба ФСБ РФ заявляла 4 грудня, ініціювали українські прикордонники.

Перша відбулася між помічниками прикордонних представництв та не дала жодних результатів, адже російська сторона не представила жодної об’єктивної інформації щодо можливого порушення кордону та загибелі людини.

Пряма мова Демченка: "Зважаючи на це, Державна прикордонна служба України звернулася до прикордонного представника Російської Федерації по Бєлгородській та Воронезькій ділянках провести зустріч заступників Прикордонних представників сторін.

Натомість російська сторона зазначила про проведення нею одностороннього розслідування і не погодилася на запропоновану зустріч. Її проведення вони вважають передчасним. Крім того РФ не повідомила, коли така зустріч взагалі може відбутися.

Відмітимо, що українська сторона зацікавлена в об’єктивній та всебічній перевірці. Однак, зважаючи на вищезазначені обставини, ця ситуація схожа виключно на маніпулювання і приховування інформації та незрозумілі провокативні дії".

Додатково: На уточнююче запитання УП, чи відповідає дійсності поширена ЗМІ інформація про можливу загибель 4 грудня на території РФ громадянина України росіянина за національністю Євгена Голубєва, 1993 року народження, Демченко зазначив, що ДПСУ не може ані підтвердити ані спростувати ці дані, адже росіяни не повідомили будь-якої інформації про, начебто, загиблу особу.

Передісторія:

  • 4 грудня близько 11.00 російські прикордонники заявили про порушення опівночі кордону з України в РФ групою осіб. Невідомі, начебто, відкрили вогонь зі зброї і у результаті вогню у відповідь один з них загинув, ще двоє втекли на територію України.
  • Українській стороні російські прикордонники не змогли надати доказів, зокрема, й слідів перетину кордону на місцевості. До того ж від них не надійшло будь-якої інформації про особу, яка, за їхніми словами, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати.
  • "Радіо Свобода" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що росіяни застрелили цивільного з кримінальним минулим, але придумали легенду про "прорив кордону з українського боку".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службакордонРосіяпровокації
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