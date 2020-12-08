Росіяни відмовилися від зустрічі з ДПСУ щодо ситуації з "убивством на кордоні"

Росія відмовляється від зустрічі з українськими прикордонниками та заявляє про одностороннє розслідування заявленого ФСБ РФ "інциденту зі стріляниною" на кордоні 4 грудня.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Чергову прикордонно-представницьку зустріч на більш високому рівні для встановлення обставин події, про яку прикордонна служба ФСБ РФ заявляла 4 грудня, ініціювали українські прикордонники.

Перша відбулася між помічниками прикордонних представництв та не дала жодних результатів, адже російська сторона не представила жодної об’єктивної інформації щодо можливого порушення кордону та загибелі людини.

Пряма мова Демченка: "Зважаючи на це, Державна прикордонна служба України звернулася до прикордонного представника Російської Федерації по Бєлгородській та Воронезькій ділянках провести зустріч заступників Прикордонних представників сторін.

Натомість російська сторона зазначила про проведення нею одностороннього розслідування і не погодилася на запропоновану зустріч. Її проведення вони вважають передчасним. Крім того РФ не повідомила, коли така зустріч взагалі може відбутися.

Відмітимо, що українська сторона зацікавлена в об’єктивній та всебічній перевірці. Однак, зважаючи на вищезазначені обставини, ця ситуація схожа виключно на маніпулювання і приховування інформації та незрозумілі провокативні дії".

Додатково: На уточнююче запитання УП, чи відповідає дійсності поширена ЗМІ інформація про можливу загибель 4 грудня на території РФ громадянина України росіянина за національністю Євгена Голубєва, 1993 року народження, Демченко зазначив, що ДПСУ не може ані підтвердити ані спростувати ці дані, адже росіяни не повідомили будь-якої інформації про, начебто, загиблу особу.

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