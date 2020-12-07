Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час стрілянини на кордоні з Україною ФСБ вбила цивільного – ЗМІ

Понеділок, 7 грудня 2020, 13:29
Під час стрілянини на кордоні з Україною ФСБ вбила цивільного – ЗМІ
Фото iz.ru

На території Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України, житель Сумської області, росіянин за національністю Голубєв Євген, 1993 року народження.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: Співрозмовник видання розповів, що вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, оскільки був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Він часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів, там нібито влаштовував вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.

Водночас джерело наголосило, що фактом залишається те, що представники ФСБ Росії вбили цивільного і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.

Співрозмовник розповів, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор, оскільки у разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше "домовитись" за гроші, ніж влаштовувати стрілянину.

Тому джерело видання вважає, що Голубєв міг стати випадковою жертвою прикордонників, а подальші їхні заяви про "героїчну" операцію на кордоні є спробою приховати відповідальність посадовців ФСБ за вбивство цивільної особи.

Він також припустив, що найближчим часом російські прикордонники можуть показати зброю, яка начебто належала Голубєву, чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка.

Передісторія:

  • 4 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. Начебто троє невідомих порушили кордон зі сторони України. За повідомленням ФСБ, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.
  • Державна прикордонна служба України заявила, що не фіксувала порушень, тому запросила зустріч із представниками РФ та провела перевірку місцевості, про яку говорили росіяни.
  • Пізніше українські прикордонники повідомили, що не знайшла підтвердження заяві ФСБ РФ щодо порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонРосіяПрикордонна службавбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
кордон
На українсько-польському кордоні зросли черги
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Зеленський пояснив, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: