Під час стрілянини на кордоні з Україною ФСБ вбила цивільного – ЗМІ
На території Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України, житель Сумської області, росіянин за національністю Голубєв Євген, 1993 року народження.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на джерела у правоохоронних органах
Деталі: Співрозмовник видання розповів, що вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, оскільки був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Він часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів, там нібито влаштовував вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.
Водночас джерело наголосило, що фактом залишається те, що представники ФСБ Росії вбили цивільного і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.
Співрозмовник розповів, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор, оскільки у разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше "домовитись" за гроші, ніж влаштовувати стрілянину.
Тому джерело видання вважає, що Голубєв міг стати випадковою жертвою прикордонників, а подальші їхні заяви про "героїчну" операцію на кордоні є спробою приховати відповідальність посадовців ФСБ за вбивство цивільної особи.
Він також припустив, що найближчим часом російські прикордонники можуть показати зброю, яка начебто належала Голубєву, чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка.
Передісторія:
- 4 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. Начебто троє невідомих порушили кордон зі сторони України. За повідомленням ФСБ, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.
- Державна прикордонна служба України заявила, що не фіксувала порушень, тому запросила зустріч із представниками РФ та провела перевірку місцевості, про яку говорили росіяни.
- Пізніше українські прикордонники повідомили, що не знайшла підтвердження заяві ФСБ РФ щодо порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.