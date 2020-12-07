Під час стрілянини на кордоні з Україною ФСБ вбила цивільного – ЗМІ

На території Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України, житель Сумської області, росіянин за національністю Голубєв Євген, 1993 року народження.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: Співрозмовник видання розповів, що вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, оскільки був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Він часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів, там нібито влаштовував вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.

Водночас джерело наголосило, що фактом залишається те, що представники ФСБ Росії вбили цивільного і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.

Співрозмовник розповів, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор, оскільки у разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше "домовитись" за гроші, ніж влаштовувати стрілянину.

Тому джерело видання вважає, що Голубєв міг стати випадковою жертвою прикордонників, а подальші їхні заяви про "героїчну" операцію на кордоні є спробою приховати відповідальність посадовців ФСБ за вбивство цивільної особи.

Він також припустив, що найближчим часом російські прикордонники можуть показати зброю, яка начебто належала Голубєву, чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка.

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