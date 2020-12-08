Поліція затримала військових, які торгували зброєю з ООС: операцію готували пів року

Оперативники Нацполіції затримали групу військовослужбовців ЗСУ, які проходять службу в Одеській та Донецькій областях, за торгівлю зброєю.

Джерело: Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції

Деталі: Військові налагодили продаж зброї і боєприпасів та їх постачання із зони проведення ООС. Наразі затримали організатора та ще одного учасника.

Влітку оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ отримали інформацію про те, що деякі військовослужбовці налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів на території Одеської та Донецької областей.

Для викриття осіб, причетних до розкрадання та незаконного збуту зброї, поліцейським знадобилося шість місяців. Упродовж цього часу правоохоронці встановили організаторів і учасників угруповання, місця знаходження схронів зброї та задокументували збут автомата Калашникова, пістолета Макарова, тротилових та димових шашок, підствольного гранатомету, гранат Ф-1 та РГД-5 й запали до них, бронежилетів та набоїв різного калібру. Загалом проведено оперативні закупки вогнепальної зброї, набоїв та боєприпасів на майже $15 000.

Обшуки провели одночасно у помешканнях та автомобілях фігурантів на території Одеської та Донецької областей. Зловмисникам загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо: Служба безпеки виявила у Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук.