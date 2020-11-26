4 РПГ та десятки гранат: в будівлі столичної Нацакадемії знайшли зброю та вибухівку

Служба безпеки виявила у Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Під час обшуків у центральному офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники виявили у підвалі арсенал зброї.

Правоохоронці ідентифікували та вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

Співробітники СБУ проводили обшуки у 3-х областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном Національної академії аграрних наук. Керівництво Академії також підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні хабаря.

Нагадаємо: У грудні 2019 року президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзало підозрювали у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.

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