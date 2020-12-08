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Горбуліна обрали головою наглядової ради Укроборонпрому

Вівторок, 8 грудня 2020, 22:27

Академіка Володимира Горбуліна обрали головою наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Джерело: гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв у Facebook

Пряма мова Гусєва: "Головою наглядової ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт.

Я ж мав можливість подякувати за довіру та наголосив на тому, що для мене особлива честь і відповідальність працювати в команді з такою професійною наглядовою радою".

Пряма мова Горбуліна: "Важливо реалізувати ефективну реформу Укроборонпрому та забезпечити розвиток ОПК України".

Деталі: Володимир Горбулін — український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014—2018). 9 жовтня 2020 року переобрано першим віцепрезидентом НАН України.

Був першим секретарем РНБО. За часів п’ятого президента Петра Порошенка був членом політичної підгрупи ТКГ в Мінську. 

Горбуліну 81 рік.

Нагадаємо: 3 грудня співробітники СБУ проводили обшуки у приміщеннях Укроборонпрому та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником концерну.

Пізніше в Службі безпеки пояснили, що йдеться про шкоду державним інтересам України у сфері військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.

Українська правда
Теми: Укроборонпром


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