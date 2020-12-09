Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Журналісти виграли апеляцію у молодшого Гладковського щодо відомого сюжету про оборонку

Середа, 9 грудня 2020, 12:51

Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів Дениса Бігуса і Лесі Іванової у "справі Гладковського" і скасував рішення суду першої інстанції щодо визнання недостовірним і спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері.

Джерело: Вihus.info

Деталі: 9 грудня Київський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і постановив нове рішення – відмовити Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі.

Повний текст рішення з мотиваційною частиною поки ще недоступний, він має бути опублікований упродовж 10 днів.

Разом з тим, адвокати журналістів з зали суду повідомлять, що судді декілька разів звертали увагу на необгрунтованість вимог Гладковського.

Наприклад у своєму позові він вимагав у авторів розслідування спростувати слова, яких вони взагалі не говорили – що Гладковський є організатором схеми розкрадання оборонних коштів:

"Ніхто, ані Бігус, ані Іванова – жодного слова не сказали, про те що Гладковський Ігор Олегович є організатором схеми розкрадання оборонного бюджету", – зазначила суддя і попросила адвоката Гладковського пояснити, хто і коли озвучив такі слова. Адвокату довелося визнати, що такого вислову в сюжеті взагалі немає, і що це, на думку позивача, такі висновки лише могли б зробити глядачі після перегляду від розслідування.

Окрім того, повідомляють адвокати, судді звернули увагу на абсурдність того, що Гладковський вимагав спростувати весь сюжет, адже тоді треба спростувати, що у Гладковського є син Ігор, або що Денис Бігус – журналіст.

Що було раніше: 3 липня 2020 року Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірним і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського,  відеосюжет стосовно розкрадань у оборонній промисловості (т.з "справа Свинарчуків).

Знати більше:  #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

Передісторія:

  • Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. 
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Теми: Гладковськийкорупціясуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Гладковський
ВАКС відмовився міняти запобіжний захід Гладковському 
Бігуса внесли в базу "Миротворця" через сюжет про Свинарчуків
Закупівля "Богданів" для Міноборони: САП закінчило одне зі слідств по Гладковському
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!