Журналісти виграли апеляцію у молодшого Гладковського щодо відомого сюжету про оборонку
Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів Дениса Бігуса і Лесі Іванової у "справі Гладковського" і скасував рішення суду першої інстанції щодо визнання недостовірним і спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері.
Джерело: Вihus.info
Деталі: 9 грудня Київський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і постановив нове рішення – відмовити Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі.
Повний текст рішення з мотиваційною частиною поки ще недоступний, він має бути опублікований упродовж 10 днів.
Разом з тим, адвокати журналістів з зали суду повідомлять, що судді декілька разів звертали увагу на необгрунтованість вимог Гладковського.
Наприклад у своєму позові він вимагав у авторів розслідування спростувати слова, яких вони взагалі не говорили – що Гладковський є організатором схеми розкрадання оборонних коштів:
"Ніхто, ані Бігус, ані Іванова – жодного слова не сказали, про те що Гладковський Ігор Олегович є організатором схеми розкрадання оборонного бюджету", – зазначила суддя і попросила адвоката Гладковського пояснити, хто і коли озвучив такі слова. Адвокату довелося визнати, що такого вислову в сюжеті взагалі немає, і що це, на думку позивача, такі висновки лише могли б зробити глядачі після перегляду від розслідування.
Окрім того, повідомляють адвокати, судді звернули увагу на абсурдність того, що Гладковський вимагав спростувати весь сюжет, адже тоді треба спростувати, що у Гладковського є син Ігор, або що Денис Бігус – журналіст.
Що було раніше: 3 липня 2020 року Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірним і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань у оборонній промисловості (т.з "справа Свинарчуків).
Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому
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Передісторія:
- Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.
- Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".