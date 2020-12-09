Журналісти виграли апеляцію у молодшого Гладковського щодо відомого сюжету про оборонку

Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів Дениса Бігуса і Лесі Іванової у "справі Гладковського" і скасував рішення суду першої інстанції щодо визнання недостовірним і спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері.

Джерело: Вihus.info

Деталі: 9 грудня Київський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і постановив нове рішення – відмовити Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі.

Повний текст рішення з мотиваційною частиною поки ще недоступний, він має бути опублікований упродовж 10 днів.

Разом з тим, адвокати журналістів з зали суду повідомлять, що судді декілька разів звертали увагу на необгрунтованість вимог Гладковського.

Наприклад у своєму позові він вимагав у авторів розслідування спростувати слова, яких вони взагалі не говорили – що Гладковський є організатором схеми розкрадання оборонних коштів:

"Ніхто, ані Бігус, ані Іванова – жодного слова не сказали, про те що Гладковський Ігор Олегович є організатором схеми розкрадання оборонного бюджету", – зазначила суддя і попросила адвоката Гладковського пояснити, хто і коли озвучив такі слова. Адвокату довелося визнати, що такого вислову в сюжеті взагалі немає, і що це, на думку позивача, такі висновки лише могли б зробити глядачі після перегляду від розслідування.

Окрім того, повідомляють адвокати, судді звернули увагу на абсурдність того, що Гладковський вимагав спростувати весь сюжет, адже тоді треба спростувати, що у Гладковського є син Ігор, або що Денис Бігус – журналіст.

Що було раніше: 3 липня 2020 року Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірним і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань у оборонній промисловості (т.з "справа Свинарчуків).

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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