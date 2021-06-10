Справу Гладовського-молодшого не будуть розглядати в Антикорупційному суді
Верховний Суд відмовив у направленні кримінального провадження щодо Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО, до Верховного Суду, про що просили прокурори.
Джерело: Верховний Суд у Facebook
Деталі: Відповідне клопотання надійшло від прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Йдеться про справу, де Гладовського підозрюють у зловживанні впливом. Наче він разом із низкою осіб у 2015-2017 роках організував схему постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.
Начебто за один із таких договорів між "Оптимумспецдеталь" та підприємством концерну Гладковський отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Наразі справа залишається на розгляді Солом’янського районного суду Києва.
Що передувало: У грудні 2020 року Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.
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Передісторія:
- 21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.
- Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.
- Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".