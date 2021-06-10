Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справу Гладовського-молодшого не будуть розглядати в Антикорупційному суді

Четвер, 10 червня 2021, 18:59
Справу Гладовського-молодшого не будуть розглядати в Антикорупційному суді

Верховний Суд відмовив у направленні кримінального провадження щодо Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО, до Верховного Суду, про що просили прокурори. 

Джерело: Верховний Суд у Facebook

Деталі: Відповідне клопотання надійшло від прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Йдеться про справу, де Гладовського підозрюють у зловживанні впливом. Наче він разом із низкою осіб у 2015-2017 роках організував схему постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Начебто за один із таких договорів між "Оптимумспецдеталь" та підприємством концерну Гладковський отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди. 

Наразі справа залишається на розгляді Солом’янського районного суду Києва. 

Що передувало: У грудні 2020 року Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.

Знати більше:  #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

Передісторія:

  • 21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.
  • Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. 
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Гладковськийсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Гладковський
Гладковський програв суд журналістам, які викрили корупцію в оборонці
Суд визнав банкрутом "Богдан Моторс" Гладковського
Від Порошенка до Татарова. Що відбувається з найгучнішими "посадками" часів Зеленського
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: