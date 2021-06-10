Справу Гладовського-молодшого не будуть розглядати в Антикорупційному суді

Верховний Суд відмовив у направленні кримінального провадження щодо Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО, до Верховного Суду, про що просили прокурори.

Джерело: Верховний Суд у Facebook

Деталі: Відповідне клопотання надійшло від прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про справу, де Гладовського підозрюють у зловживанні впливом. Наче він разом із низкою осіб у 2015-2017 роках організував схему постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Начебто за один із таких договорів між "Оптимумспецдеталь" та підприємством концерну Гладковський отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Наразі справа залишається на розгляді Солом’янського районного суду Києва.

Що передувало: У грудні 2020 року Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування, в якому сина експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря підозрюють у розкраданні.

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