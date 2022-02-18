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Гладковський програв суд журналістам, які викрили корупцію в оборонці

Євген КізіловП'ятниця, 18 лютого 2022, 13:09
Ігор Гладковський, скриншот

Верховний суд відхилив скаргу Ігоря Гладковського у справі проти журналістів-розслідувачів видання Bihus.Info щодо визнання недостовірним та спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: 16 лютого Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду поставив крапку у судовому спорі між Ігорем Гладковським і журналістами Bihus.Info Денисом Бігусом і Лесею Івановою. Спір вирішили на користь журналістів.

Нагадаємо: У 2019 році Bihus.Info оприлюднило розслідування "Армія.Друзі.Бабки" про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у цих схемах Ігоря Гладковського – сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського.

Після публікації Гладковський-молодший подав до суду, вимагаючи визнати розслідування недостовірним і спростувати програму в повному обсязі.

3 липня 2020 року суддя Подільського районного суду Володимир Гребенюк – позов задовольнив. Однак 9 грудня 2021 року Київський апеляційний суд скасував це рішення і постановив нове – відмовити Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі.

Тепер касаційна інстанція залишила цю постанову апеляційного суду в силі. Повний текст поки не оприлюднений.

Передісторія:

  • Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. 
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Знати більше:  #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Теми: ГладковськийЗМІсудкорупція
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