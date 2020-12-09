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Традиційний перепис населення влада планує вже на 2023 рік

Середа, 9 грудня 2020, 13:01
Традиційний перепис населення влада планує вже на 2023 рік

Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час онлайнконференції, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Уряд найближчим часом внесе до Верховної Ради законопроєкт щодо змін до закону про всеукраїнський перепис населення, яким вводиться новий метод проведення перепису населення - перепис на основі відомостей, які містяться в національних електронних інформаційних ресурсах, реєстрах... Перепис населення за реєстрами - осяжне майбутнє, якого нам не уникнути".

Деталі: За словами Немчінова, на виконання указу президента Володимира Зеленського від 29 липня 2019 року про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, вже розпочали роботу для проведення всеукраїнського перепису населення за реєстрами в 2030 році.

Крім того, міністр зауважив, що на засіданні уряду 9 грудня урядовці розглянуть проєкт постанови, яким передбачено розпочати підготовку до традиційного перепису населення в 2023 році.

Що передувало: У квітні Немчінов казав, що в 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.

Передісторія:

  • Всеукраїнський перепис населення раніше планували провести в період з 10 листопада по 23 грудня 2020 року.
  • Міністр Кабміну Дмитро Дубілет висловився проти проведення традиційного перепису в 2020 році. Він виступав за електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів і соціологічних досліджень.
  • 23 січня 2020 року Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб, і одна десята від них - у Києві.
  • Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що без традиційного перепису населення поки не обійтися, оскільки повноцінних реєстрів в Україні немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: перепис населення
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