Перепису населення в 2021 році, швидше за все, не буде – міністр

В 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Перепис потрібно обов'язково проводити, але це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавірус - 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли провести перепис у 2021 році, то в березні 2020 роки ми мали б почати підготовку ".

Деталі: На уточнююче запитання, чи буде перепис населення проведений в 2021 році, міністр зазначив, що, ймовірно, ні.

Він припустив, що його можна було б зробити в кінці року, але тоді вже в цьому році потрібно почати виділяти кошти.

Посилаючись на главу Держстату, Немчінов заявив, що потрібно мінімум один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити.

За словами міністра, у керівництва Держстату є три сценарії: варіант класичного перепису, опитування і комбінований.

Сам Немчінов висловився на користь комбінованого. В цьому випадку, зазначив він, перепис має відбуватись з максимальним використанням цифрових технологій, але в той же час з особистим обходом.

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