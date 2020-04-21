Перепису населення в 2021 році, швидше за все, не буде – міністр

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Вівторок, 21 квітня 2020, 13:55

В 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Перепис потрібно обов'язково проводити, але це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавірус - 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли провести перепис у 2021 році, то в березні 2020 роки ми мали б почати підготовку ".

Деталі: На уточнююче запитання, чи буде перепис населення проведений в 2021 році, міністр зазначив, що, ймовірно, ні.

Він припустив, що його можна було б зробити в кінці року, але тоді вже в цьому році потрібно почати виділяти кошти.

Посилаючись на главу Держстату, Немчинов заявив, що потрібно мінімум один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити.

За словами міністра, у керівництва Держстату є три сценарії: варіант класичного перепису, опитування і комбінований.

Сам Немчинов висловився на користь комбінованого. В цьому випадку, зазначив він, перепис має відбуватись з максимальним використанням цифрових технологій, але в той же час з особистим обходом.

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Передісторія:

  • 23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.
  • 4 лютого "Український центр суспільних даних" оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, що дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)" і заявив, що Дубілет фальсифікував свій "електронний перепис".
  • Дубілет заперечив фальсифікацію оцінки чисельності населення України, здійсненої на підставі комбінованого аналізу, називаючи екстраполяцію одним із методів.
  • Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що без традиційного перепису населення наразі не обійтися, оскільки повноцінних реєстрів в Україні немає.
  • Дубілет на це відповів, що в уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.

Теми: перепис населення Кабінет міністрів


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