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Карантин в Україні продовжили до 28 лютого, на 16 днів введуть жорсткий локдаун

Середа, 9 грудня 2020, 15:22
Карантин в Україні продовжили до 28 лютого, на 16 днів введуть жорсткий локдаун
Фото kmu.gov.ua

Кабінет міністрів продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, з 8 до 25 січня діятиме жорсткий локдаун, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

Джерело: засідання уряду 9 грудня 

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Загальний карантин (під час якого діятимуть обмеження помаранчевої зони – ред.), триватиме до 28 лютого 2021 року. Запровадити жорсткий карантин з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня".

Деталі: Згідно з новою постановою, роботу закладів громадського харчування продовжать до 23:00 (наразі до 22:00 – ред.), але з забороною розрахунків після 22:00. У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 1 години ночі.

Ялинки на площах можна ставити, але без облаштування концертних майданчиків і розваг.

На час дії жорсткого карантину з 8 по 25 січня буде заборонена діяльність:

  • закладів культури (концентри, вистави, виставки),
  • розважальних закладів (нічні клуби, дискотеки, оренда під корпоративи),
  • шкіл та університетів, за винятком дитсадків. Освітні заклади пропонують перевести на дистанційну форму навчання,
  • усіх закладів розміщення, крім готелів та закладів реабілітації,  
  • спортзалів, фітнес-залів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд),
  • торгівля непродовольчими товарами і діяльність непродовольчих ринків,
  • різдвяних ярмарків,
  • закладів харчування (зможуть працювати лише на виніс або з доставкою),
  • салонів краси і перукарент(зможуть працювати виключно за попереднім записом і без черги всередині),
  • спортивні заходи зможуть проходити лише без глядачів, 
  • державні та комунальні заклади, установи та організації пропонують перевести на дистанційну роботу.

Що було раніше: Джерела УП повідомляли, що Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ. На засіданні уряду 9 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівкарантинкоронавірус
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