Карантин в Україні продовжили до 28 лютого, на 16 днів введуть жорсткий локдаун
Кабінет міністрів продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, з 8 до 25 січня діятиме жорсткий локдаун, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.
Джерело: засідання уряду 9 грудня
Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Загальний карантин (під час якого діятимуть обмеження помаранчевої зони – ред.), триватиме до 28 лютого 2021 року. Запровадити жорсткий карантин з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня".
Деталі: Згідно з новою постановою, роботу закладів громадського харчування продовжать до 23:00 (наразі до 22:00 – ред.), але з забороною розрахунків після 22:00. У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 1 години ночі.
Ялинки на площах можна ставити, але без облаштування концертних майданчиків і розваг.
На час дії жорсткого карантину з 8 по 25 січня буде заборонена діяльність:
- закладів культури (концентри, вистави, виставки),
- розважальних закладів (нічні клуби, дискотеки, оренда під корпоративи),
- шкіл та університетів, за винятком дитсадків. Освітні заклади пропонують перевести на дистанційну форму навчання,
- усіх закладів розміщення, крім готелів та закладів реабілітації,
- спортзалів, фітнес-залів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд),
- торгівля непродовольчими товарами і діяльність непродовольчих ринків,
- різдвяних ярмарків,
- закладів харчування (зможуть працювати лише на виніс або з доставкою),
- салонів краси і перукарент(зможуть працювати виключно за попереднім записом і без черги всередині),
- спортивні заходи зможуть проходити лише без глядачів,
- державні та комунальні заклади, установи та організації пропонують перевести на дистанційну роботу.
Що було раніше: Джерела УП повідомляли, що Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ. На засіданні уряду 9 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
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