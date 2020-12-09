Карантин в Україні продовжили до 28 лютого, на 16 днів введуть жорсткий локдаун

Кабінет міністрів продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, з 8 до 25 січня діятиме жорсткий локдаун, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

Джерело: засідання уряду 9 грудня

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Загальний карантин (під час якого діятимуть обмеження помаранчевої зони – ред.), триватиме до 28 лютого 2021 року. Запровадити жорсткий карантин з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня".

Деталі: Згідно з новою постановою, роботу закладів громадського харчування продовжать до 23:00 (наразі до 22:00 – ред.), але з забороною розрахунків після 22:00. У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 1 години ночі.

Ялинки на площах можна ставити, але без облаштування концертних майданчиків і розваг.

На час дії жорсткого карантину з 8 по 25 січня буде заборонена діяльність:

закладів культури (концентри, вистави, виставки),

розважальних закладів (нічні клуби, дискотеки, оренда під корпоративи),

шкіл та університетів, за винятком дитсадків. Освітні заклади пропонують перевести на дистанційну форму навчання,

усіх закладів розміщення, крім готелів та закладів реабілітації,

спортзалів, фітнес-залів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд),

торгівля непродовольчими товарами і діяльність непродовольчих ринків,

різдвяних ярмарків,

закладів харчування (зможуть працювати лише на виніс або з доставкою),

салонів краси і перукарент(зможуть працювати виключно за попереднім записом і без черги всередині),

спортивні заходи зможуть проходити лише без глядачів,

державні та комунальні заклади, установи та організації пропонують перевести на дистанційну роботу.

Що було раніше: Джерела УП повідомляли, що Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ. На засіданні уряду 9 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

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