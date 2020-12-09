Авіа, авто, метро: міністр розповів, як працюватиме транспорт під час зимового карантину

Робота транспорту не зупинятиметься під час дії посиленого карантину в січні 2021, будуть певні обмеження, але вони не стосуватимуться метро.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі

Деталі: Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. Під час авіаподорожей за кордон необхідно перевіряти умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир.

Метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння.

Пряма мова: "Бережіть себе та пам’ятайте про індивідуальний захист, користуючись громадським транспортом!".

Нагадаємо: Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, а з 8 до 24 січня включно діятиме жорсткіший локдаун, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.