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Кабмін підтримав проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році

Середа, 9 грудня 2020, 16:53
Кабмін підтримав проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році

На засіданні Кабінету міністрів було схвалено розпорядження "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення".

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов, представник парламенту в уряді Василь Мокан у Telegram

Пряма мова Немчінова: "Перепис населення повинен надати об’єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою.

Ухвалення розпорядження (про перепис – ред.) забезпечить необхідну правову основу для проведення Всеукраїнського перепису населення, результати якого будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного та соціального розвитку, бюджетної політики, а також для коротко- та довгострокових демографічних прогнозів.

Україна також вивчає міжнародний досвід про перепис на основі реєстрів. Державна служба статистики України та Фонд ООН у галузі народонаселення вже проводять серію міжнародних вебінарів "Досвід та практики", учасники яких вивчають практичні аспекти переходу до перепису населення на основі реєстрів. Після серії вебінарів буде створено робочу групу, яка розроблятиме дорожню карту для переходу України на електронний перепис".

Деталі: Наразі готуються відповідні документи про внесення змін до деяких законів у сфері державної статистичної діяльності, зокрема до закону "Про Всеукраїнський перепис населення".

Мокан пояснив, що уряд розглянув це питання з огляду на те, що у 2020 році Всеукраїнський перепис не провели. Тепер перепис мають провести не пізніше, ніж за три роки.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівукраїнці
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