Україна оскаржила технічну поразку футбольної збірної у матчі зі Швейцарією

Українська асоціація футболу подала заяву в спортивний арбітражний суд в Лозанні на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА про зарахування збірній Україні технічної поразки в матчі Ліги націй зі Швейцарією.

Джерело: офіційний сайт УАФ

Пряма мова генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького: "Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи".

Деталі: Матч останнього туру Ліги Націй Швейцарія - Україна не відбувся, оскільки головний санітарний лікар кантону Люцерн відправив збірну України з футболу на карантин через захворюваність на COVID-19 у трьох гравців української команди та одного члена тренерського штабу.

Пізніше Апеляційний комітет УЄФА виніс рішення присудити українській команді технічну поразки і дав термін у десять днів на подання апеляції.

Що передувало: 30 листопада УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину рішення, згідно з яким збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією. УЄФА мотивувала це тим, що Україна не передбачила повну заміну складу.