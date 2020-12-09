Міноборони запрошує Бутусова на співбесіду і обіцяє провести лікнеп

Кадрові служби Міністерства оборони уповноважені провести співбесіду з Юрієм Бутусовим на предмет відповідності його професійних компетенцій вимогам посад, які можуть бути запропоновані йому для працевлаштування.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Серед чеснот, притаманних здобувачам тих чи інших посад у органах державної влади, безумовно, має бути чесність та налаштованість на конструктив.

Свідоме введення Юрієм Бутусовим громадськості в оману стосовно відсутності контакту з представниками Департаменту кадрової політики Міноборони ("Министерство обороны... перестало выходить на связь") не робить йому честі. Адже вчора було визначено уповноважену особу і залишено телефон для контакту в будь-який зручний для здобувача час".

Деталі: Міноборони запрошує Бутусова 10 грудня на співбесіду та ознайомлення з переліком запропонованих вакансій.

У відомстві відреагували на пост журналіста, в якому той "демонструє нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує". Тому Бутусову проведуть стислий лікнеп і пояснять різницю між Міноборони та Генштабом.

Що було раніше: 8 грудня Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.

Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.