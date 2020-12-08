Бутусов готовий працювати в Міноборони: опублікував програму

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.

Джерело: "Детектор медіа", пост Бутусова в Facebook

Пряма мова: "Приймаю пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій".

Деталі: Програма Бутусова складається з 12 пунктів і стосується розслідування щодо спецоперації відносно "вагнерівців", аудиту у фінансовій сфері, розробки військової доктрини, створення експертних груп і т.п.

Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и... Опубліковано Юрієм Бутусовим Вівторок, 8 грудня 2020 р.

Раніше у коментарі "Детектор медіа" Бутусов заявив, що погодиться працювати в Міністерстві оборони, якщо відомство запропонує йому конкретні посади, які відповідатимуть його вимогам.

Він також зазначив, що про пропозицію Міноборони дізнався з Facebook, а пізніше до нього звернувся заступник директора Департаменту кадрової політики відомства Василь Повар. Однак конкретних посад він не запропонував.

Загалом же Бутусов пов’язує цю пропозицію зі своїми публікаціями про проблеми в керуванні оборонної сфери, а також – з обговоренням 7 грудня на комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки справи про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК "Вагнера".

За його даними, народні депутати заслухали одного з працівників Головного управління розвідки, який безпосередньо керував "вагнерівською спецоперацією".

За словами Бутусова, депутати запитували, чи правда те, що журналіст писав у своїх статтях, і той офіцер нібито сказав, що вся написана інформація достовірна.

На його думку, ця справа в демократичних країнах стала би Уотергейтом для президента Володимира Зеленського, а нині йому пропонують посаду, щоб попередити витік інформації у "головній справі, у якій Зеленському може загрожувати імпічмент".

Що було раніше: Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.

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