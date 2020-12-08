Бутусов готовий працювати в Міноборони: опублікував програму
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.
Джерело: "Детектор медіа", пост Бутусова в Facebook
Пряма мова: "Приймаю пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій".
Деталі: Програма Бутусова складається з 12 пунктів і стосується розслідування щодо спецоперації відносно "вагнерівців", аудиту у фінансовій сфері, розробки військової доктрини, створення експертних груп і т.п.
Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и...Опубліковано Юрієм Бутусовим Вівторок, 8 грудня 2020 р.
Раніше у коментарі "Детектор медіа" Бутусов заявив, що погодиться працювати в Міністерстві оборони, якщо відомство запропонує йому конкретні посади, які відповідатимуть його вимогам.
Він також зазначив, що про пропозицію Міноборони дізнався з Facebook, а пізніше до нього звернувся заступник директора Департаменту кадрової політики відомства Василь Повар. Однак конкретних посад він не запропонував.
Загалом же Бутусов пов’язує цю пропозицію зі своїми публікаціями про проблеми в керуванні оборонної сфери, а також – з обговоренням 7 грудня на комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки справи про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК "Вагнера".
За його даними, народні депутати заслухали одного з працівників Головного управління розвідки, який безпосередньо керував "вагнерівською спецоперацією".
За словами Бутусова, депутати запитували, чи правда те, що журналіст писав у своїх статтях, і той офіцер нібито сказав, що вся написана інформація достовірна.
На його думку, ця справа в демократичних країнах стала би Уотергейтом для президента Володимира Зеленського, а нині йому пропонують посаду, щоб попередити витік інформації у "головній справі, у якій Зеленському може загрожувати імпічмент".
Що було раніше: Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.
Передісторія:
- 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.
- Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків "ПВК Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.
- Журналіст Юрій Бутусов, який раніше одним з перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", заявляв, що його викликали через це на допит.