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Уряд планує спростити виплати сім'ям померлих від COVID-19 медиків

П'ятниця, 1 січня 2021, 19:21
Уряд планує спростити виплати сім'ям померлих від COVID-19 медиків
фото Ельдара Сарахмана, УП

Від січня уряд планує спростити процес надання допомоги родинам медиків, померлих від COVID-19.

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: На даний час, за її словами, таку допомогу виплатили родинам 53 медичних працівників.

Пряма мова: "Ми бачимо критичну статистику, коли гинуть медики від COVID, факт є. Але є законодавство України, яке говорить, що для того, щоб підтвердити, що це професійне захворювання, тобто нещасний випадок на робочому місці... треба пройти відповідну процедуру. Це Держпраці робить, створюється комісія. В комісію входять медичні працівники. Потім акти. Це по два, по три місяці все відбувається.

І, звичайно, якщо навіть сьогодні ми візьмемо, що більше ніж 170 вже такі розслідування пройшли, то тільки 30% підтверджує факт, що захворів медик на робочому місці. Всі інші не підтверджуються".

Деталі: За словами міністра, в уряді "чітко знають" заклади, де лікують хворих на COVID, і хочуть вивести їх з "усієї бюрократичної процедури цих довгих розслідувань".

Пряма мова: "Якщо ми знаємо, що ці люди працюють із COVID, якщо стався трагічний випадок загибелі медика, то буде спрощена процедура, просто заклад охорони здоров’я робитиме акт щодо захворювання або смерті на робочому місці і будуть такі акти відразу надходити у фонд. Прибираємо велику комісію Держпраці, профпатологи і так далі, і будемо надавати за спрощеним порядком…

Я думаю, що січень піде по новому порядку".

Що передувало: 14 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за час пандемії в Україні від коронавірусу померло 258 медичних працівників.

Втім, компенсації отримала тільки невелика частина їхніх родин.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусмедицинаМінсоцполітики
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