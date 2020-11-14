Від коронавірусу померло 258 українських медпрацівників – Степанов

За час пандемії в Україні коронавірус виявили у 26 422 медичних працівників, з них 258 людей померло.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Степанов запевнив, що зарплата медичних працівників і далі зростатиме, але підкреслив, що "не все міряється грошима", оскільки вони отримують дуже важке психологічне навантаження, працюючи з хворими на COVID-19.

Міністр закликав підтримати лікарів у боротьбі з коронавірусом, дотримуючись протиепідемічних правил, щоб зменшити кількість хворих.

Він знову заявив, що найкращим способом знизити передачу вірусу є запровадження повного жорсткого карантину, однак Україна не може собі цього дозволити з економічної точки зору. Тому було запроваджено карантин вихідного дня, оскільки, за твердженням українських епідеміологів, навіть 1 день карантину впливає на зменшення захворюваності.

Пряма мова: "Багато так званих експертів почали розводити демагогію, рівняти, а що робити з метро, з транспортом в будні дні. Так, але транспорт і метро – це критична інфраструктура, це призведе до повного локдауну, який не витримає наша країна".

"Окремо хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур – у когось завтра, в когось за тиждень. У мене до вас єдине прохання – почніть ставитися до своїх виборців як до людей а не електорату. Життя і здоров'я будь-якої людини набагато вище, ніж будь-які передвиборчі речі".

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