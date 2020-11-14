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Від коронавірусу померло 258 українських медпрацівників – Степанов

Субота, 14 листопада 2020, 10:44

За час пандемії в Україні коронавірус виявили у 26 422 медичних працівників, з них 258 людей померло.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Степанов запевнив, що зарплата медичних працівників і далі зростатиме, але підкреслив, що "не все міряється грошима", оскільки вони отримують дуже важке психологічне навантаження, працюючи з хворими на COVID-19.

Міністр закликав підтримати лікарів у боротьбі з коронавірусом, дотримуючись протиепідемічних правил, щоб зменшити кількість хворих.

Він знову заявив, що найкращим способом знизити передачу вірусу є запровадження повного жорсткого карантину, однак Україна не може собі цього дозволити з економічної точки зору. Тому було запроваджено карантин вихідного дня, оскільки, за твердженням українських епідеміологів, навіть 1 день карантину впливає на зменшення захворюваності.

Пряма мова: "Багато так званих експертів почали розводити демагогію, рівняти, а що робити з метро, з транспортом в будні дні. Так, але транспорт і метро – це критична інфраструктура, це призведе до повного локдауну, який не витримає наша країна".

"Окремо хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур – у когось завтра, в когось за тиждень. У мене до вас єдине прохання – почніть ставитися до своїх виборців як до людей а не електорату. Життя і здоров'я будь-якої людини набагато вище, ніж будь-які передвиборчі речі".

Передісторія: 

  • Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
  • Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірусСтепановкарантин


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