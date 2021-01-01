Конгрес США подолав вето Трампа на оборонний бюджет

Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.

Джерело: Reuters

Деталі: Республіканці в Сенаті США у п'ятницю скасували вето Трампа вперше за майже чотири роки його перебування на посаді, підтримавши законопроєкт про витрати на оборону, всупереч різким запереченням президента за 20 днів до його відходу з посади.

Зібравшись на рідкісне новорічне засідання, Сенат за два дні до приведення до присяги нового Конгресу в неділю отримав більшість у дві третини, необхідну для подолання вето за підтримки обох партій.

За таке рішення проголосував 81 сенатор проти 13.

Президент США має право накласти вето на законопроєкт, прийнятий Конгресом, але законодавці можуть його підтримати, якщо дві третини як Палати представників, так і Сенату проголосують за його скасування.

Таким чином, Конгрес США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет.

Що передувало: 29 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет, всупереч вето президента Дональда Трампа. Відповідний документи підтримали 275 членів Палати, де більшість мають демократи.

Відповідно до законопроєкту, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбається 250 млн доларів на військову допомогу Україні.

23 грудня Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні.

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