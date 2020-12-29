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Палата представників схвалила оборонний бюджет, подолавши вето Трампа

Вівторок, 29 грудня 2020, 04:27

Палата представників Конгресу США ухвалила закон про оборонний бюджет, обійшовши вето президента Дональда Трампа. 

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідний документи підтримали 275 членів Палати, де більшість мають демократи. 

Наступний етап – голосування за цей законопроєкт в Сенаті. Водночас верхня палата Конгресу контролюється республіканцями. Для того, щоб документ був прийнятий, а вето Трампа подолано, його мають підтримати дві третини конгресменів. 

Відповідно до законопроєкту, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбається 250 млн доларів на військову допомогу Україні. 

Трамп ветував документ, оскільки вважає, що такий бюджет є "подарунком Китаю та Росії". 

Водночас у проєкті законі відсутня норма щодо скасування захистку технологічний компаній від судових позовів щодо користувацького контенту, яку чинний президент США вимагав додати. 

Очікується, що Сенат розгляне законопроєкт 29 грудня. 

Нагадаємо: 

  • 23 грудня президент США Дональд Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні.

Читайте також: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати

Українська правда
Теми: США


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