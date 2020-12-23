Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України

Середа, 23 грудня 2020, 23:34
Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України
Фото whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні.

Джерело: AP

Дослівно: "Президент Дональд Трамп в середу наклав вето на законопроєкт про політику в галузі оборони. Законопроєкт передбачає 3%-ве підвищення заробітної плати військовослужбовцям США і більше 740 мільярдів доларів на військові програми і будівництво".

Деталі: Тепер Конгрес повинен знову надати достатню кількість голосів, щоб подолати вето президента.

Палата представників висловила готовність голосувати 28 грудня, а Сенат – 29 грудня.

Читайте також: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати

Передісторія: 

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАТрампбюджетвето
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: