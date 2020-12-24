Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України
Четвер, 24 грудня 2020, 00:34
Президент США Дональд Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні.
Джерело: AP
Дослівно: "Президент Дональд Трамп в середу наклав вето на законопроєкт про політику в галузі оборони. Законопроєкт передбачає 3%-ве підвищення заробітної плати військовослужбовцям США і більше 740 мільярдів доларів на військові програми і будівництво".
Деталі: Тепер Конгрес повинен знову надати достатню кількість голосів, щоб подолати вето президента.
Палата представників висловила готовність голосувати 28 грудня, а Сенат – 29 грудня.
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Передісторія:
- Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, у якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2"