Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України

Президент США Дональд Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні.

Джерело: AP

Дослівно: "Президент Дональд Трамп в середу наклав вето на законопроєкт про політику в галузі оборони. Законопроєкт передбачає 3%-ве підвищення заробітної плати військовослужбовцям США і більше 740 мільярдів доларів на військові програми і будівництво".

Деталі: Тепер Конгрес повинен знову надати достатню кількість голосів, щоб подолати вето президента.

Палата представників висловила готовність голосувати 28 грудня, а Сенат – 29 грудня.

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