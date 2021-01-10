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Поліція розслідує обстріл бригади ремонтників водогону на Донбасі

Неділя, 10 січня 2021, 02:55
Поліція розслідує обстріл бригади ремонтників водогону на Донбасі

У Донецькій області поліція почала обшуки за фактом обстрілу бойовиками бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водоводі "Горлівка – Торецьк".

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури, КП "Вода Донбасу"

Деталі: Поліція почала розслідування через обстріл бригади ремонтників на водоводі "Горлівка – Торецьк".

Розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зокрема, 8 січня в районі села Південне бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли бригаду ремонтників.

Через деякий час, коли роботи продовжились, попри домовленість про тишу, бойовики знову відкрили вогонь по ремонтній бригаді.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Водночас, "Вода Донбасу" повідомляє, що фахівці Часовоярського РПУ обстежили ділянку водоводу "Горлівка-Торецькому" в "сірій" зоні і виявили місце пошкодження. 10 січня там планують продовжити ремонтні роботи.

Українська правда
Теми: ДонбасводаООС
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