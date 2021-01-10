Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция расследует обстрел бригады ремонтников водопровода на Донбассе

Воскресенье, 10 января 2021, 02:55
Полиция расследует обстрел бригады ремонтников водопровода на Донбассе

В Донецкой области полиция начала обыски по факту обстрела боевиками бригады, которая выполняла ремонтные работы на водоводе "Горловка - Торецкое".

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, КП "Вода Донбасса"

Детали: Полиция начала расследование из-за обстрела бригады ремонтников на водоводе "Горловка - Торецкое".

Расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В частности, 8 января в районе села Южное боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли бригаду ремонтников.

Через некоторое время, когда работы продолжились, несмотря на договоренность о тишине, боевики вновь открыли огонь по ремонтной бригаде.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

В то же время, "Вода Донбасса" сообщает, что специалисты Часовоярского РПУ обследовали участок водовода "Горловка-Торецкое" в "серой" зоне и обнаружили место повреждения.

10 января планируется продолжить ремонтные работы.

Украинская правда
Темы: ДонбассводаООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: