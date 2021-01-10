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Полиция расследует обстрел бригады ремонтников водопровода на Донбассе

Воскресенье, 10 января 2021, 03:55

В Донецкой области полиция начала обыски по факту обстрела боевиками бригады, которая выполняла ремонтные работы на водоводе "Горловка - Торецкое".

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, КП "Вода Донбасса"

Детали: Полиция начала расследование из-за обстрела бригады ремонтников на водоводе "Горловка - Торецкое".

Расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В частности, 8 января в районе села Южное боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли бригаду ремонтников.

Через некоторое время, когда работы продолжились, несмотря на договоренность о тишине, боевики вновь открыли огонь по ремонтной бригаде.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

В то же время, "Вода Донбасса" сообщает, что специалисты Часовоярского РПУ обследовали участок водовода "Горловка-Торецкое" в "серой" зоне и обнаружили место повреждения.

10 января планируется продолжить ремонтные работы.

Украинская правда
Темы: ДонбассводаООС


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