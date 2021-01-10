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Ймовірне відсторонення Трампа: Пенс може взяти владу в свої руки – CNN

Неділя, 10 січня 2021, 08:50
Ймовірне відсторонення Трампа: Пенс може взяти владу в свої руки – CNN

Віцепрезидент США Майк Пенс розглядає можливість застосування 25-ої поправки Конституції (вона передбачає автоматичну передачу влади віцепрезидентові) у разі, якщо поведінка Дональда Трампа стане "нестабільною".

Джерело: CNN із посиланням на власні джерела, наближені до віцепрезидента

Деталі: Джерело зазначає, що в команді Пенса існує певна стурбованість з приводу ризиків застосування 25-ї поправки або процесу імпічменту, оскільки Трамп може вчинити якісь необдумані дії, що можуть створити небезпеку для нації.

Співрозмовник видання також розповів – не виключено, що подібний розвиток подій можна очікувати найближчими днями.

Раніше телеканал CNBC з посиланням на свої джерела повідомляв, що держсекретар США Майк Помпео і міністр фінансів країни Стівен Мнучін обговорювали можливість застосування 25-ї поправки щодо Трампа.

25-та поправка застосовується у разі, коли президент США не здатний виконувати свої повноваження.

Нагадаємо: Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявляє про готовність представити статтю для оголошення імпічменту президенту країни Дональду Трампу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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